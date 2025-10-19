wechselnd bewölkt10°
Ein Toter und Dutzende Vermisste bei Schiffsunglück vor Lampedusa

Ein Toter und Dutzende Vermisste bei Schiffsunglück vor Lampedusa

19.10.2025, 13:5019.10.2025, 13:50

Ein Migrantenboot mit etwa 35 Menschen an Bord, das von Libyen aus in See gestochen war, ist im zentralen Mittelmeer gekentert. Dabei kam eine Person ums Leben, etwa zwei Dutzend Menschen werden vermisst, wie der UNICEF-Länderkoordinator für Italien, Nicola Dell'Arciprete, am Sonntag mitteilte.

FILE- A boat thought to be with migrants is seen in the sea near the Wimereux beach, France, on Sept. 4, 2024. (AP Photo/Nicolas Garriga, File)
Vor Lampedusa ist ein Boot mit Migranten gekentert. (Symbolbild) Bild: keystone

Die Rettungsaktion fand bereits am Freitag vor der Küste der Insel Lampedusa statt und wurde von der italienischen Küstenwache durchgeführt. Diese konnte elf Migranten retten, darunter vier unbegleitete Kinder, und den Leichnam einer schwangeren Frau bergen, so Dell'Arciprete weiter.

Die Überlebenden und der Leichnam wurden nach Lampedusa gebracht. Von den übrigen Passagieren fehlt weiterhin jede Spur.

Das Boot sei nach zwei Tagen auf See gekentert, erklärte der UNICEF-Vertreter. Seit dem Jahr 2014 sind laut Angaben der UN-Organisationen mehr als 32'700 Migranten bei dem Versuch gestorben, das Mittelmeer zu überqueren – darunter schätzungsweise jedes fünfte Opfer ein Kind, so Dell'Arciprete.

In einem Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter) kommentierte Flavio Di Giacomo, Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen, dass allein im Jahr 2025 bereits mindestens 916 Migranten im zentralen Mittelmeer ums Leben gekommen seien. (dab/sda/apa)

