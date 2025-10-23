anhaltender Regen12°
Villa Mussolini: Sommerresidenz bei Rimini soll versteigert werden

Mussolini-Sommerresidenz bei Rimini soll versteigert werden

23.10.2025, 13:2623.10.2025, 13:26

Die Sommerresidenz des früheren faschistischen Diktators Benito Mussolini (1883-1945) in der Nähe von Rimini an Italiens Adriaküste wird versteigert.

Mussolini Villa Rimini
Die Stadtverwaltung von Riccione hat bereits Interesse an der als Villa Mussolini bekundet.Bild: Matrixmorbidoso/wikimedia

Wie italienische Medien berichteten, beschloss der bisherige Eigentümer der Villa in dem Badeort Riccione, das Anwesen bei einer Auktion an den Höchstbietenden zu veräussern. Die Stadtverwaltung von Riccione hat bereits Interesse an der als Villa Mussolini bekannten Residenz bekundet.

Gemeinde will Villa erwerben

Gebote müssen nach Angaben der Stadtverwaltung bis zum 22. Dezember eingereicht werden. Die Gemeinde hatte die Villa bislang als kostenlose Leihgabe des bisherigen Eigentümers, will sie nun aber komplett kaufen. Bereits jetzt dient die Villa als Ort für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen. Die Gemeinde will nach dem Kauf das Gebäude aufwerten.

UNSPECIFIED - CIRCA 1883: Benito Mussolini (1883-1945), Italian statesman. (Photo by Roger Viollet/Getty Images)
Benito Mussolini stand ab 1925 als Diktator an der Spitze des faschistischen Regimes in Italien.Bild: Roger Viollet

Erbaut wurde das Anwesen im typischen Stil der Ferienhäuser an der Adriaküste um 1890. Die Villa wechselte zunächst mehrmals den Besitzer, bis Mussolinis Frau Rachele sie im Jahr 1934 gekauft hatte. Der Familie diente die Villa fortan als Sommerresidenz. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das Anwesen in Staatseigentum über. Immer wieder gab es Kontroversen um den Namen der Villa. Die Gemeinde Riccione hielt trotz Kritik an dem Namen Villa Mussolini fest. (sda/dpa)

