Hoch-Ybrig: Gämse rettet sich aus Lawine

Gämse rettet sich aus Lawine im Hoch-Ybrig

24.02.2026, 10:3924.02.2026, 10:39

Eine Gämse wird von einer Lawine mitgerissen, kann sich aber glücklicherweise daraus retten.

Gämsen können bis zu zwei Meter hohe und sechs Meter weite Sprünge absolvieren. Ausserdem können sie bis zu 50 km/h schnell rennen. Durch einen ungewöhnlich hohen Anteil roter Blutkörperchen wird ihr Körper auch bei hoher körperlicher Leistung mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Das, weil ihr Herz ein besonders grosses Volumen besitzt und der Herzmuskel sehr dick ist. Deshalb kann ihr Herz bis zu 200 Mal pro Minute schlagen. (emm)

