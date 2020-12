Allein an Weihnachten - 94-jähriger Italiener ruft die Polizei zum Anstossen

International

Weihnachten: 94-jähriger Italiener ruft die Polizei zum Anstossen



Er fühlte sich allein und wollte mit jemandem zu Weihnachten anstossen: Ein 94-Jähriger hat in Alto Reno Terme unweit der italienischen Grossstadt Bologna den Notruf gewählt, weil er einsam war.

«Mir fehlt nichts. Mir fehlt nur eine Person, mit der ich zu Weihnachten anstossen kann», sagte der Rentner, als er die Polizisten der Carabinieri anrief.

«Hätten sie einen Beamten, der zehn Minuten bei mir vorbeikommen könnte», fragte er weiter. Seine Kinder seien weit weg und er fühle sich deprimiert.

Tatsächlich kamen die Carabinieri wenig später bei ihm vorbei. Zu dritt stiessen sie mit dem Mann zu Weihnachten an, wie ein Foto zeigt. Den Carabinieri zufolge erzählte er Anekdoten über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und machte mit den Beamten einen Videoanruf bei seinen Verwandten.

Wegen der Corona-Pandemie gelten in Italien strenge Reise- und Ausgangsbeschränkungen über Weihnachten und Neujahr bis Anfang Januar. Papst Franziskus hatte vor den Feiertagen daran erinnert, an Weihnachten auch an die Kranken und Einsamen zu denken. (aeg/sda/dpa)

