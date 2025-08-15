sonnig27°
DE | FR
burger
International
Italien

Zahl der Asylanträge in Italien stark rückläufig

epaselect epa04973076 A resident waves to an overcrowded fishing boat carrying refugees and migrants after they crossed the Aegean sea from Turkey, Greece, 11 October 2015. A recently agreed European ...
38'568 Menschen kamen in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Italien. Bild: EPA/ANA-MPA

Zahl der Asylanträge in Italien stark rückläufig

15.08.2025, 11:3415.08.2025, 11:34
Mehr «International»

Von Anfang 2025 bis zum 31. Juli sind in Italien insgesamt 77'081 Asylanträge gestellt worden. Das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zugleich stieg die Zahl der bearbeiteten Anträge deutlich: Insgesamt wurden 60'075 Fälle geprüft – ein Plus von 28,6 Prozent, wie aus einem aktuellen Bericht des italienischen Innenministeriums hervorgeht.

Die Anerkennung des Flüchtlingsstatus wurde in 3159 Fällen gewährt, was einem Rückgang von 5,7 Prozent entspricht. Auffällig ist der starke Anstieg der abgelehnten Asylanträge. In 43'146 Fällen wurde der Asylantrag zurückgewiesen – ein Zuwachs von 58,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Rückführungen hat zugenommen: Bis Ende Juli wurden 3463 Personen abgeschoben – ein Plus von 12,1 Prozent im Vergleich zu 2024.

38'568 Menschen kamen seit Anfang 2025 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien an. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 37'756, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Die meisten in Italien angekommenen Migranten stammen aus Bangladesch, Eritrea und Syrien. 6766 Minderjährige erreichten in diesem Jahr Italien; im Vergleichszeitraum 2024 waren es 8752. (sda/apa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Proteste gegen die Regierung in Serbien
1 / 8
Proteste gegen die Regierung in Serbien

In Serbien ist es den zweiten Abend in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Staatsführung von Präsident Aleksandar Vucic gekommen.
quelle: keystone / darko vojinovic
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Proteste in Serbien eskalieren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
FCSG-Stürmer Geubbels verhandelt mit Paris +++ Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
So ist es, bei über 30 Grad Hitze einen Anzug zu tragen
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
«Putin ist Trump klar überlegen»: Diese Fallen lauern in Alaska auf den US-Präsidenten
3
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Melania Trump droht Hunter Biden mit Milliardenklage wegen Epstein-Aussagen
Melania Trump erhebt schwere Vorwürfe gegen Hunter Biden und droht mit einer Milliardenklage. Hintergrund sind umstrittene Aussagen über ihre angebliche Verbindung zu Jeffrey Epstein.
Melania Trump hat Hunter Biden, Sohn des früheren Präsidenten Joe Biden, mit einer Klage in Höhe von einer Milliarde Dollar gedroht. Darüber berichten mehrere US-Medien. Die First Lady fordert demnach eine Entschädigung für angeblich falsche und verleumderische Behauptungen, die sie mit dem berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung bringen.
Zur Story