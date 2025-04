Mount Fuji: Tourist muss zwei Mal gerettet werden

Nachfolger für einen Unvergleichlichen: Warum dieses Konklave eines der spannendsten wird

Nach der eindrücklichen Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus rüsten sich die Kardinäle der katholischen Kirche nun für das im Mai beginnende Konklave. Sie stehen vor einer sehr schwierigen Aufgabe.

Papst Franziskus trug im Sarg, in welchem er am Samstag zur letzten Ruhe gebettet wurde, immer noch seine schweren, leicht abgenutzten Strassenschuhe, mit denen er die Peripherien der Welt, die ihm so wichtig waren, symbolisch und auch physisch abgeschritten hatte. Vielleicht ist es genau diese persönliche Authentizität, die die Menschen an dem Mann mit dem grossen Herzen und den bescheidenen Ansprüchen so faszinierte, die ihn so liebenswürdig und menschlich machte. Und so unvergleichlich.