Japan

Japans neue Regierungschefin erringt Wahlsieg

epaselect epa12711692 Japanese Prime Minister and leader of the ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi (C) delivers a speech in support of a local candidate at an election campaign rally ...
Takaichi an einer Wahlkampfveranstaltung in Tokio. Bild: keystone

08.02.2026, 12:2608.02.2026, 12:26

Japans neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat bei der Unterhauswahl einen deutlichen Sieg errungen. Ihre Liberaldemokratische Partei (LDP) konnte eine Mehrheit in der mächtigen Parlamentskammer zurückerobern, wie japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schliessung der Wahllokale berichteten.

Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende LDP hatte wegen Skandalen bei den vorherigen Wahlen im Unterhaus wie auch im Oberhaus die Mehrheit ver­loren. Gestützt von der rechten Partei Ishin hatte sie zuletzt nur mit hauchdünner Mehrheit regiert.

Takaichi war erst Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden. Sie geniesst sehr hohe Umfragewerte und hatte mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl die Opposition regelrecht überrumpelt. (sda/dpa)

Analyse
So tickt Japans «Eiserne Lady»
