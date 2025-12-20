Osaka: Menschliche Organe in Markt gefunden

Händler bereiten am Central Wholesale Market in Osaka Fisch vor. Bild: www.imago-images.de

Auf dem zentralen Fisch- und Gemüsemarkt im japanischen Osaka wurden «zahlreiche» Flaschen mit menschlichen Organen gefunden. Dies berichtete die japanische Tageszeitung Asahi Shimbun am Freitagabend.

Der Fund ereignete sich bereits im September, gelangte aber erst jetzt an die Öffentlichkeit. Eine Reinigungskraft hatte am Morgen des 18. September neben der Abfallsammelstelle des Marktes mehrere in Kartonschachteln verpackte Flaschen gefunden. In jeder der Flaschen lag demnach ein menschliches Organ.

Wie «Asahi» weiter schreibt, nehme die örtliche Polizei anhand der Form und Merkmale der Flaschen an, dass es sich bei den Organen um medizinische Abfälle handle – also möglicherweise geschädigte Organe, die Patienten entnommen und eventuell ersetzt wurden.

Es stehe die Möglichkeit im Raum, dass die Abfälle illegalerweise am Markt entsorgt wurden. Organe (und andere Materialien, die möglicherweise mit Krankheiten infiziert sind) müssen in Japan von Spezialisten entsorgt werden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines Verstosses gegen das Abfallentsorgungsgesetz. (cpf)