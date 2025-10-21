Wolkenfelder, kaum Regen10°
DE | FR
burger
International
Japan

Japan: LDP-Chefin Takaichi wird als erste Frau Regierungschefin

Japan: LDP-Chefin Takaichi als erste Frau zur Regierungschefin gewählt

Japan hat erstmals eine Regierungschefin: Sanae Takaichi von der regierenden Liberaldemokratischen Partei hat die Wahl für sich entschieden.
21.10.2025, 07:0921.10.2025, 07:09
Ein Artikel von
t-online

Das Unterhaus des japanischen Parlaments hat die Parteichefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi, zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt. Die 64-jährige, als nationalistische Hardlinerin geltende Politikerin erhielt am Dienstag bereits in der ersten Wahlrunde die Mehrheit der Stimmen. Nach einem Treffen mit dem japanischen Kaiser Naruhito im Laufe des Tages wird sie ihr Amt offiziell antreten.

FILE - Newly-elected leader of Japan&#039;s Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi celebrates after winning the LDP leadership election in Tokyo, Japan, Oct. 4, 2025. (Kim Kyung-Hoon/Pool Photo ...
Sanae Takaichi ist die erste Frau an der Spitze Japans.Bild: keystone

Takaichi und der Vorsitzende der rechtsgerichteten Oppositionspartei JIP, Hirofumi Yoshimura, hatten am Montag einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und damit den Weg frei gemacht für ihre Wahl zur Regierungschefin durch das Parlament. Takaichi ist damit die erste Frau an der Spitze der Regierung in der Geschichte des Landes.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur AFP
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Grösste Uber-Demo der Schweiz: «Es reicht nicht mehr zum Leben»
4
Freisinnige lassen Gegner der Bilateralen III alt aussehen
5
SVP lehnt EU-Paket ab und verlangt Abstimmung mit Ständemehr
Meistgeteilt
1
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
2
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
3
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
4
Trump: Rebellen innerhalb der Hamas für Scharmützel verantwortlich
5
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
Angriffe auf Öl-Infrastruktur: «Russland ist dabei, diesen Kampf zu verlieren»
Ein Militärexperte der renommierten Denkfabrik Rand analysiert die ukrainischen Angriffe auf die russischen Ölraffinerien. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Wer gewinnt den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt? Die Antwort auf diese Frage findet sich vielleicht in der Geschichte, nämlich im Zweiten Weltkrieg. Das ist die Grundidee von Michael Bohnert, ausgebildeter Ingenieur und Militärexperte bei der renommierten Denkfabrik Rand, die er dem «Wall Street Journal» und dem britischen «The Telegraph» erklärt hat. Denn zwischen damals und heute gibt es eine entscheidende Parallele.
Zur Story