Japan: LDP-Chefin Takaichi wird als erste Frau Regierungschefin

Japan hat erstmals eine Regierungschefin: Sanae Takaichi von der regierenden Liberaldemokratischen Partei hat die Wahl für sich entschieden.

Das Unterhaus des japanischen Parlaments hat die Parteichefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi, zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt. Die 64-jährige, als nationalistische Hardlinerin geltende Politikerin erhielt am Dienstag bereits in der ersten Wahlrunde die Mehrheit der Stimmen. Nach einem Treffen mit dem japanischen Kaiser Naruhito im Laufe des Tages wird sie ihr Amt offiziell antreten.

Takaichi und der Vorsitzende der rechtsgerichteten Oppositionspartei JIP, Hirofumi Yoshimura, hatten am Montag einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und damit den Weg frei gemacht für ihre Wahl zur Regierungschefin durch das Parlament. Takaichi ist damit die erste Frau an der Spitze der Regierung in der Geschichte des Landes.

