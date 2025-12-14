Lea Meier erfüllte in der Verfolgung von Hochfilzen die Anforderung von Swiss Olympic für ein Olympiaticket. Die 24-Jährige erreichte mit Platz 14 in der Verfolgung ihr bislang bestes Resultat im Weltcup. Die Bündnerin war von Position 26 ins Rennen gestiegen.
Amy Baserga hingegen wurde im Feld durchgereicht. Als Fünfte nach dem Sprint gestartet, kam sie nach vier Strafrunden als 19. ins Ziel. Aita Gasparin wurde 39., Lena Häcki-Gross 44. (riz/sda)
