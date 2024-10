Nun fehlt noch der Preis für Wirtschaftswissenschaften. Dieser soll laut Plan am Montag, dem 14. Oktober, verliehen werden. Die offizielle Preisverleihung findet am 10. Dezember statt. (leo mit Material der sda)

Nominiert wurden diesmal insgesamt 286 Kandidatinnen und Kandidaten, unter ihnen 197 Persönlichkeiten und 89 Organisationen. Verglichen mit den Vorjahren ist das Kandidatenfeld damit deutlich geschrumpft. Wer unter den Nominierten ist, wird von den Nobel-Institutionen traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten. Das führt in jedem Jahr zu Spekulationen, wen das Nobelkomitee am Ende auswählen wird.

Auch verschiedene Organisationen wurden als mögliche Gewinner gehandelt, darunter das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag.

Am Freitag wurde der prestigeträchtige Friedensnobelpreis verliehen. Gewonnen hat ihn die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Die auch als Hibakusha bekannte Organisation wird damit für ihre Bemühungen um eine Welt frei von Atomwaffen geehrt, wie das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt gab. Aufgrund der aktuellen internationalen Lage wurde spekuliert, ob der Preis überhaupt vergeben würde. Es wäre nicht das erste Mal gewesen: Zuletzt geschah dies 1972, damals konnte sich das Gremium nicht auf einen Gewinner einigen.

Der Atompilz über Hiroshima: Nihon Hidankyo setzt sich in Japan für die Hinterbliebenen und Nachkommen der Opfer von damals ein. Bild: AP Us Army Via Hiroshima Peace Memorial Museum

Die beiden Kontrahenten geben in diesem Bundesstaat 350 Millionen Dollar für Werbung aus. Sie wissen, weshalb.

Die amerikanische Verfassung gilt als genialer Streich der Gründungsväter und wurde zu Recht zur Blaupause der Demokratien weltweit. Doch sie ist in die Jahre gekommen, und die Amerikaner tun sich sehr schwer damit, überfällige Reformen vorzunehmen. Nichts illustriert das besser als die Tatsache, dass die Wahlen am 5. November in einem einzigen Bundesstaat entschieden werden könnten, in Pennsylvania.