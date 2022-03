«Putin hat sich geirrt, wir waren bereit»: Biden hält bald Rede zur Lage der Nation

US-Präsident Joe Biden hält um 03 Uhr seine Rede zur Lage der Nation. Wir berichten hier live über seine State of the Union Address.

Um 03 Uhr Schweizer Zeit wird US-Präsident Joe Biden seine «Rede zur Lage der Nation» abhalten. Diese sogenannte State of the Union Address ist ein jährliches Politspektakel in den USA, bei dem der Präsident beiden Kammern des Kongresses eine Regierungserklärung mit seiner Einschätzung der Verhältnisse seines Landes vorträgt.

Wie in den vergangenen Jahren üblich, gab in den Stunden zuvor erste Einblicke ins Redemanuskript. Folgende Zitate sind bereits durchgesickert. Wir werden die Liste im Verlauf der Nacht aktualisieren und die wichtigsten Aussagen hier zusammenfassen.

Krieg in der Ukraine

«Im Laufe unserer Geschichte haben wir diese Lektion gelernt: Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie noch mehr Chaos. Sie ziehen weiter. Und die Kosten und Bedrohungen für Amerika und die Welt steigen weiter.»

«Putins Krieg war vorsätzlich und grundlos. Er lehnte die Bemühungen um Diplomatie ab. Er dachte, der Westen und die NATO würden nicht reagieren. Und er dachte, er könnte uns hier zu Hause spalten. Putin hat sich geirrt. Wir waren bereit.»

Inflation

«Ein Weg, die Inflation zu bekämpfen, ist es, Löhne zu senken und die Amerikaner ärmer zu machen. Ich habe einen besseren Plan, die Inflation zu bekämpfen: Senkt eure Kosten, nicht die Löhne. Stellt mehr Autos und Halbleiter in Amerika her. Mehr Infrastruktur und Innovation in Amerika. Mehr Waren, die in Amerika schneller und billiger transportiert werden. Mehr Arbeitsplätze, von denen man in Amerika gut leben kann. Anstatt uns auf ausländische Lieferketten zu verlassen, lasst es uns in Amerika produzieren.»

«Ökonomen nennen das ‹die Steigerung der Produktionskapazität unserer Wirtschaft›. Ich nenne es den Aufbau eines besseren Amerikas.

