USA: Biden will wohl deutlich härter gegen illegale Einwanderer vorgehen

Im Präsidentschaftswahlkampf in den USA spielt das Thema Migration einmal mehr eine besonders grosse Rolle. Die Republikaner werfen dem Demokraten Biden vor, angesichts der grossen Zahl von Migranten die Kontrolle über den Schutz der Südgrenze verloren zu haben. Herausforderer Donald Trump spricht etwa von einer «Invasion» in die USA. Mexiko liegt auf der Migrationsroute von Menschen, die wegen Armut, Gewalt und politischen Krisen aus ihrer Heimat fliehen. (sda/dpa)

Der Sender CNN schrieb, dass der Text des Dekrets sich noch ändern könne, bevor er am Dienstag vorgestellt werde – das gelte auch für die Zahlen. Migranten könnten den Plänen nach weiterhin Termine erbitten, um Asyl zu beantragen. Unbegleitete Minderjährige seien von der Regelung ausserdem ausgeschlossen.

Biden wolle seine Pläne an diesem Dienstag vorstellen und ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, hiess es weiter. Da es bereits jetzt mehr als 2500 illegale Grenzübertritte täglich gebe, könnte das Dekret bedeuten, dass die Grenze sofort geschlossen werde.

US-Präsident Joe Biden will Medienberichten zufolge seine Migrationspolitik an der Südgrenze zu Mexiko deutlich verschärfen.

Der amerikanische Präsident Joe Biden lässt sich an der Ukraine-Konferenz in der Schweiz von der Vizepräsidentin vertreten. Dies gab das Weisse Haus am Montag bekannt.

Das Rätselraten über eine Teilnahme von Joe Biden an der Ukraine-Konferenz hat ein Ende. Am Montag gab das Weisse Haus bekannt, dass seine Stellvertreterin Kamala Harris die amerikanische Delegation auf dem Bürgenstock anführen werde. Zusammen mit Jake Sullivan, dem präsidialen Sicherheitsberater, werde sie Bemühungen der Ukraine für einen «gerechten und dauerhaften Frieden» unterstützen, heisst es in der Mitteilung.