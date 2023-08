Dem Influencer Andrew Tate werden Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Bild: keystone

Tate-Brüder nach Menschenhandel-Vorwürfen aus Hausarrest entlassen

In Erwartung ihres Prozesses sind der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate, sein Bruder Tristan und ihre zwei mutmasslichen rumänischen Komplizinnen am Freitag aus dem Hausarrest entlassen worden. Sie dürfen allerdings Rumänien nicht verlassen.

Den Vieren wird vorgeworfen, junge Frauen dazu gezwungen zu haben, in Rumänien bei kommerziell verbreiteten Sex-Videos mitzuwirken. Dazu sollen sie die sogenannte Loverboy-Methode angewendet haben: Mit Manipulationstechniken hätten sie die Mädchen von sich abhängig gemacht.

Bekannt wurde Andrew Tate 2016, als er aus der britischen Big-Brother-Show herausgeworfen wurde, nachdem ein Video publik geworden war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlägt. Als Influencer hatte er sich mit frauenverachtenden Aussagen stets in Szene gesetzt. In Grossbritannien und darüber hinaus gilt er als Inbegriff der sogenannten toxischen Männlichkeit.

Die Massnahme des Appellationsgerichts in Bukarest gilt bis zum 2. Oktober, wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax berichtete. Ein erster Gerichtstermin wurde noch nicht bekannt gegeben, er wird allerdings nach Ende der Justizferien frühestens im September erwartet.

Die Vier waren am 30. Dezember in Voluntari bei Bukarest verhaftet worden. Drei Monate später wurden sie entlassen und unter Hausarrest gestellt.

(sda/dpa)