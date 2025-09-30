wechselnd bewölkt13°
International
Justiz

P Diddy: Staatsanwaltschaft fordert elf Jahre haft für den Rapper

Staatsanwalt fordert elf Jahre Haft für Sean Combs

30.09.2025, 12:4930.09.2025, 12:49

Im Fall des wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rappers Sean «Diddy» Combs (55) fordert die Staatsanwaltschaft laut Medienberichten eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten.

FILE - Music mogul and entrepreneur Sean &quot;Diddy&quot; Combs arrives at the Billboard Music Awards, May 15, 2022, in Las Vegas. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Sean Combs,Diddy
Anfang Juli wurde der Rapper, wegen Prostitution, teilweise schuldig gesprochen.Bild: keystone

Die Strafe müsse die Art und Weise widerspiegeln, wie er die Taten begangen habe, zitierten US-Medien aus einem entsprechenden Gerichtsdokument. Combs habe «jahrzehntelang ungehindert Gewalt» angewendet und körperliche sowie emotionale Schäden bei seinen Opfern verursacht. Das Strafmass soll am Freitag verkündet werden.

Die Verteidigung des Rappers bezeichnete die Empfehlung den Berichten zufolge als «drakonisch». Die Verteidiger hatten eine Höchststrafe von 14 Monaten gefordert. Diese hätte Combs, der im Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits verbüsst.

Schwere Vorwürfe – aber nur teilweise schuldig gesprochen

Combs war vor etwa einem Jahr wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

In einem aufsehenerregenden Prozess sprachen Geschworene ihn Anfang Juli teilweise schuldig. Sie befanden den 55-Jährigen aber nur im Zusammenhang mit Prostitution schuldig – dem am wenigsten schwerwiegenden Anklagepunkt. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels entschieden die Geschworenen auf unschuldig. Wäre der Rapper in allen Punkten für schuldig befunden worden, hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht. (sda/dpa)



Gericht veröffentlicht Polizeifotos im Diddy-Prozess
1 / 14
Gericht veröffentlicht Polizeifotos im Diddy-Prozess

P. Diddys Ex-Freundin Cassie Ventura sagte vor Gericht aus. Davor wurden Polizeibilder veröffentlicht, welche die Verletzungen von Cassie zeigen, die ihr Diddy während ihrer Beziehung zugefügt haben soll.
quelle: reuters / jane rosenberg
Einmaliger Gebrauch: P. Diddy Villa gestürmt
Video: instagram
