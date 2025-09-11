freundlich19°
DE | FR
burger
International
Justiz

Weitere Anklage gegen Signa-Gründer Benko

Weitere Anklage gegen Signa-Gründer Benko

11.09.2025, 15:1011.09.2025, 15:10
Mehr «International»

Im Signa-Komplex liegt nun die zweite Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor. Firmengründer René Benko und eine Mitangeklagte werden wegen betrügerischer Krida vor Gericht zitiert.

ABD0049_20240522 - WIEN -
Bei der Klage geht es um einen Schaden in Höhe von insgesamt 370'000 Euro. Bild: keystone

Demnach soll Benko soll Vermögenswerte beiseite geschafft haben und damit die Erfüllung von Gläubigeransprüchen im Zuge seiner Insolvenz als Einzelunternehmer geschmälert haben, teilte die WKStA am Donnerstag mit. Die Anklage ist nicht rechtskräftig.

Bei der Klage geht es um einen Schaden in Höhe von insgesamt 370'000 Euro. Konkret geht es um Bargeld in Höhe von 120'000 Euro sowie zusätzlich elf hochpreisige Uhren sowie Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und andere Gegenstände im Gesamtwert von fast 250'000 Euro, schreibt die WKStA.

Die genannten Vermögenswerte sollen dabei in einem Tresor im Haus von Angehörigen verborgen gewesen sein. Die Mitangeklagte soll zur Tat Benkos beigetragen haben. (sda/awp/apa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kiffen schadet Fruchtbarkeit
1 / 5
Kiffen schadet Fruchtbarkeit

THC, der psychoaktive Stoff in Cannabis, kann die Qualität von Eizellen beeinträchtigen und die Chancen auf eine Schwangerschaft senken.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt +++ Polen will Luftverkehr einschränken
4
Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Wegen 13. AHV: Mehrwertsteuer soll befristet erhöht werden
5
«Die Nato befindet sich im Dilemma» – Osteuropa-Experte zu Luftraumverletzung in Polen
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Täter noch immer flüchtig +++ US-Sender feuert Kommentator
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Über 300 festgenommene Südkoreaner aus US-Haftzentrum entlassen
Insgesamt 316 südkoreanische Staatsbürger wurden rund eine Woche nach ihrer Festnahme auf dem Werksgelände des Autobauers Hyundai freigelassen.
Zur Story