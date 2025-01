Andrew Tate will britischer Premierminister werden: Das steckt dahinter

Wer sich über das Weltgeschehen informiert, dem drängt sich möglicherweise die Frage auf, ob das wirklich die Realität sein kann. Dabei entsteht nicht selten der Eindruck, dass einige Schlagzeilen wie schlechte Scherze wirken. Man denke etwa an den Milliardär Elon Musk, der sich zunehmend in die Politik einmischt und unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump einen wichtigen Posten übernehmen soll.

Ein ähnliches Staunen stellt sich beim Lesen der jüngsten Nachrichten aus Grossbritannien ein. Der Skandal-Influencer und mutmassliche Vergewaltiger Andrew Tate gab am Dienstag seinen Einstieg in die Politik und die Gründung seiner Partei «Britain Restoring Underlying Values» (Bruv) bekannt. Er will Premierminister werden.

Tates politische Ambitionen lösen Kopfschütteln aus. Schliesslich sorgt er immer wieder für Trubel mit seinem rechten Content. Zudem profiliert er sich mit Misogynie und spricht Millionen Männer an. In Rumänien läuft derzeit ein Strafverfahren gegen ihn und seinen Bruder. Ihnen wird vorgeworfen, Frauen missbraucht und ausgebeutet zu haben.

Seine nun verkündeten Pläne werfen auch die Frage auf, ob er tatsächlich in der Lage wäre, die Politik Grossbritanniens massgeblich zu beeinflussen. Experten glauben: Akteure wie Tate erhalten so viel Gehör wie nie zuvor, doch der Influencer überschätzt sich.

Andrew Tate: Symptom der Politik in Grossbritannien

Für Mark Garnett, Politikwissenschaftler von der Universität Lancaster, ist klar: «Es besteht keinerlei Möglichkeit, dass Andrew Tate britischer Premierminister werden könnte oder im derzeitigen Wahlsystem mehr als eine sehr marginale Rolle in der britischen Politik spielen würde», sagt er zu watson.

Andrew Tate will Premierminister von Grossbritannien werden. Bild: keystone

Im britischen Wahlsystem mit seinen Mehrheitsprinzipien stehen seine Chancen also schlecht. «Zudem stammt seine Unterstützerbasis aus einer demografischen Gruppe, die am wenigsten wahrscheinlich zur Wahlurne geht», erklärt Garnett. Trotzdem geniesst der Ex-Kickboxer vor allem bei jungen britischen Männern eine gewisse Unterstützung, die im Verhältniswahlsystem möglicherweise mehr Erfolg haben würde.

Andrew Tate hat eine Millionen-Followerschaft und ist ein Symptom für die volatile Lage Grossbritanniens und darüber hinaus, wie der britische Politikwissenschaftler und Historiker Anthony Glees im Gespräch mit watson erklärt: «Kein Zweifel, die Politik im Vereinigten Königreich befindet sich – ähnlich wie Frankreich und Deutschland – in einem äusserst instabilen Zustand.»

Musk und Tate: Irrationales Verhalten findet Anklang

Dafür gebe es viele Gründe: Glees hebt besonders die Migrationskrise seit 2015, das stagnierende Wirtschaftswachstum und steigende Preise hervor. Seit dem Brexit 2020 verzeichnet Grossbritannien einen enormen Anstieg der Migration.

«Die Lockdowns während der Covid-Pandemie in den letzten drei bis vier Jahren haben die Situation zusätzlich destabilisiert, insbesondere für junge Menschen, die Schwierigkeiten hatten, Kontakte zu knüpfen und ungezwungene Beziehungen zum anderen Geschlecht aufzubauen», sagt Glees.



Der Brexit hat die innenpolitische Lage Grossbritanniens destabilisiert. Bild: www.imago-images.de

Unsicherheitsgefühle, Zukunftsängste und finanzielle Sorgen stehen für viele Menschen an der Tagesordnung. Und all dies landet auf Social Media und im Internet. Der Experte sagt dazu:

«Diese Technologien ermöglichen es, interaktive Plattformen zu nutzen, auf denen globale Netzwerke von Gleichgesinnten entstehen können – virtuelle Gemeinschaften, die sich wie Fischschwärme oder Vogelflugdynamiken durch die Kulturen ihrer jeweiligen Nationen bewegen.»

Es gibt also so viele Verbindungen wie nie zuvor zwischen einzelnen Personen auf globaler Ebene. Diese Netzwerke legitimieren Verhaltensweisen, die früher als irrational oder gefährlich galten. «Dies ist das Terrain, auf dem ein gewaltbereiter Narzisst wie Andrew Tate agiert – ein Umfeld, das solchen Ideen Raum gibt», sagt Glees. Auch Elon Musk sei ein Beispiel für einen solchen Akteur.

Social Media in Krisenzeiten spielt Tate in die Hände

Tate versteht es laut Glees, Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und X für sich zu nutzen. Seine Strategie: Einfache Phrasen und scharfe Bilder in HD-Qualität, die seine Botschaften weltweit verbreiten.

«Selbst Fragen, die vor einem Jahrzehnt noch absurd erschienen wären, haben heute echte politische Relevanz.» Politikwissenschaftler Anthony Glees

Das ist gefährlich in Zeiten enormer Wählervolatilität. Im Juli 2024 gewann Labour zwar mit einem Erdrutschsieg, jedoch lediglich mit 33,7 Prozent der Stimmen. Die beiden Parteien der Mitte-Rechts-Fraktion erreichten zusammen 38 Prozent, seien jedoch mit internen Konflikten beschäftigt. «Die Stabilität, die einst die britische Politik auszeichnete, gehört der Vergangenheit an», stellt der Experte klar. Diese Entwicklung wurde durch den Brexit verschärft.

Volatilität sei aktuell das Schlüsselwort der politischen Landschaft – und sie habe die Folge, dass nahezu alles passieren könne. «Selbst Fragen, die vor einem Jahrzehnt noch absurd erschienen wären, haben heute echte politische Relevanz», sagt Anthony Glees.

Musk: Die grössere Gefahr im politischen Kontext

Trotzdem glaubt der Experte nicht, dass Andrew Tate jemals Premierminister des Vereinigten Königreichs werden könnte. «Ja, er könnte das bereits destabilisierte politische System weiter destabilisieren und insbesondere jüngere männliche Wähler radikalisieren», sagt Glees.

Doch politisch erfolgreicher sind oft Akteure, die mit einem gemässigten Auftreten eine breitere Akzeptanz finden – wie der Rechtspopulist Nigel Farage. Laut Politikwissenschaftler Garnett liegt Tates Einfluss eher in der Radikalisierung von Randgruppen.

Laut Garnett könnte Tate zwar etwas Aufmerksamkeit erregen, aber nicht die politischen Positionen der grossen Parteien beeinflussen.

Musk, dessen Einfluss auf seinem Reichtum und der Kontrolle von X gründet, könnte demnach eine grössere systemische Gefahr darstellen: «Obwohl Musk in Grossbritannien ebenso kontrovers und unbeliebt ist wie Tate, hat er mehr Einfluss auf britische Politiker, da sein Hauptziel die Destabilisierung der gewählten Regierung ist – ein Ziel, das er mit der rechten britischen Presse teilt», sagt Garnett.

Grossbritannien könnte in der Tat mehr Unruhen und einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung erleben, aber der Ex-Kickboxer werde niemals das Gesicht dieser Bewegung sein, meint der Brite. «Er bleibt jedoch ein gefährlicher Akteur in einem ohnehin fragilen System.»