Mann verbarrikadiert sich in Kanadas Parlament

Nach einer Festnahme erklärte die Polizei den Vorfall für beendet. Bild: keystone

Ein Mann in Kanada hat sich im Parlament in Ottawa verbarrikadiert und eine Abriegelung des Gebäudes über mehrere Stunden ausgelöst. In der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) gab es dann eine Festnahme und die Polizei erklärte den Vorfall für beendet. Über das Motiv des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. Unklar war auch, ob er eine Waffe bei sich hatte.

Anwohner waren zuvor aufgerufen worden, die Gegend um das Parlament wegen eines Polizeieinsatzes zu meiden. Ein Teil des Gebäudes wurde evakuiert, Mitarbeiter sollten sich in Sicherheit bringen. Der Sicherheitsdienst des Parlaments ordnete zudem an, das Gebäude abzuriegeln, wie Senator Patrick Brazeau auf X mitteilte. Vor dem Parlament brachten sich bewaffnete Einsatzkräfte in Stellung.

Die Polizei wollte am Morgen (Ortszeit) nähere Informationen zu dem Vorfall bekanntgeben. (sda/dpa)