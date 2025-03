Mark Carney ist Vorsitzender der Liberalen Partei Kanadas. Bild: keystone

Goldman-Sachs-Ökonom und politischer Aussenseiter: Das ist Trudeaus Nachfolger Carney

Sven Fröhlich / watson.de

Schon 2010 wurde Mark Carney vom «Time»-Magazin als eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gelistet. Knapp 15 Jahre später ist er als designierter Premierminister von Kanada bestimmt worden, der elftgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Hier gibt es alle Infos über Mark Carney:

Name: Mark Joseph Carney

Mark Joseph Carney Geburtstag: 16. März 1965

16. März 1965 Geburtsort: Fort Smith, Kanada

Mark Carney. Bild: keystone

Mark Carney – Premierminister von Kanada

Anfang März 2025 ist Mark Carney zum Vorsitzenden der Liberalen Partei Kanadas gewählt worden. Damit beerbt er Kanadas bisherigen Premierminister Justin Trudeau, der nach wachsender Unbeliebtheit im Januar angekündigt hatte, als Parteivorsitzender und Premier zurückzutreten.

Carney wird das Land also als Premierminister führen – zumindest bis zu den wahrscheinlichen Neuwahlen, die spätestens im Oktober 2025 stattfinden müssen. Ob die Mitte-Links-Partei auch dann die Mehrheit einführt und die kommende Regierung stellt, wird sich zeigen.

Welche Ausbildung hat Mark Carney?

Mark Carney erwarb einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Harvard University und später einen Master sowie einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Oxford. Im Anschluss legte er einen beeindruckenden beruflichen Aufstieg hin.

Nach seinem Studium arbeitete Carney 13 Jahre lang bei der Investmentbank Goldman Sachs in London, Tokyo, New York und Toronto. Mit nur 42 Jahren wurde er Leiter der Zentralbank von Kanada – wo er für seinen Umgang mit der Finanzkrise 2008 gelobt wurde, wie der «Guardian» schreibt. Weitere Stationen: Gouverneur der Bank of England als erster Nicht-Brite, während des Brexit und dem Beginn von Corona. Bis Januar 2025 war Carney UN-Sondergesandter für Klimafinanzierung.

Carney gilt folglich als kompetent wie krisenerprobt – und muss seine Fähigkeiten in der Regierungsverantwortung umgehend unter Beweis stellen. Wegen der aggressiven Zollpolitik und Annexionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump steht Kanada stark unter Druck. Bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden sagte Carney: «Im Handel wie im Eishockey: Kanada wird siegen!»

Spricht Mark Carney Französisch?

Mark Carney spricht etwas Französisch, wenn auch nicht fliessend – was «The Globe and Mail» als mögliche Schwachstelle in den französischsprachigen Gebieten Kanadas ausgemacht hat. Ein Fünftel der Gesamtbevölkerung verwendet Französisch als Muttersprache, knapp ein Drittel spricht fliessend Französisch.

Mark Carney und die Ukraine

Während der US-amerikanische Nachbar unter Präsident Donald Trump die Ukraine im Kampf gegen Russland zunehmend im Stich lässt, pocht Mark Carney auf eine weitere Rückendeckung. «Ich bin sehr stolz auf die Position, die die kanadische Regierung eingenommen hat, um fest an der Seite der Ukraine zu stehen», sagte Carney im Februar 2025 gegenüber «The Canadian Press». Er unterstütze das und werde das auch weiterhin tun.

Weiter befürworte er, dass der Ukraine der Weg in die Europäischen Union und letztendlich auch in die Nato geebnet wird.

Weltwirtschaftsforum: Mark Carney beim WEF

Als renommierter Ökonom ist Mark Carney unter anderem Mitglied der sogenannten Group of Thirty, einem internationalen Gremium führender Finanziers und Akademiker. Auch sitzt er im Stiftungsrats des Weltwirtschaftsforums (WEF). Bei den jährlich stattfindenden Treffen hat er regelmässig teilgenommen.

Familie von Mark Carney

Mark Carney ist als Sohn einer Grundschullehrerin und eines Schuldirektors in der Kleinstadt Fort Smith geboren, mit sechs Jahren zog die Familie nach Edmonton, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta. Carney hat drei Geschwister – einen älteren Bruder Seán, eine ältere Schwester Brenda sowie einen jüngeren Bruder Brian.

Schon der Vater von Mark Carney war politisch aktiv. Er war Kandidat der Liberalen für Edmonton South bei den kanadischen Bundeswahlen 1980 und belegte den zweiten Platz. Seine Mutter, die aufgrund der Schwangerschaft ihren Beruf zeitweise aufgeben musste, kehrte an die Universität zurück, als Carney zehn Jahre alt war, um ihr Lehramtsstudium zu wiederholen, und schliesslich wieder als Lehrerin zu arbeiten, wie «Reader's Digest» berichtet.

Wer ist Diana Carney, die Frau von Mark Carney?

Mark Carney lernte seine Frau Diana Fox Carney während des gemeinsamen Studiums an der Universität Oxford kennen. Diana Carney ist eine britische Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin, die sich auf Entwicklungsländer spezialisiert hat. Das Paar heiratete 1995, während Carney seine Doktorarbeit abschloss.

Mark Carney mit Frau Diana. Bild: keystone

2012 hat Diana Carney, das schreibt der «Telegraph», ihre Sympathie für die bankenfeindliche Occupy-Bewegung geäussert und angedeutet, dass die globalen Finanzinstitutionen «faul oder unzureichend» sind. Hier zeigt sich zumindest ein Anflug von Ambiguitätstoleranz – hat doch ihr Mann bei einigen globalen Finanzinstitutionen federführend gearbeitet.

Aktuell ist sie Beraterin für Unternehmen und Investoren, die nach Möglichkeiten für den Übergang zu einer grüneren, naturfreundlichen Wirtschaft suchen, wie die Balsille School of International Affair mitteilt.

Hat Mark Carney Kinder?



Mark Carney und seine Frau haben vier Töchter. Drei der Töchter hält die Familie aus der Öffentlichkeit heraus, wohingegen die älteste Tochter Cleo, Studentin an der Harvard-Universität, ihren Vater als neuen Vorsitzenden der Liberal Party vorgestellt hat.

Wie steht Mark Carney zu Bitcoin?

Mark Carney hat wiederholt darauf hingewiesen, dass Bitcoin und vergleichbare Kryptowährungen keine verlässlichen Wertspeicher sind. Seiner Ansicht nach macht ihre hohe Volatilität sie eher zu einem spekulativen Glücksspiel als zu einem praktikablen Zahlungsmittel für den Alltag.

«Das feste Angebot von Bitcoin hat eine globale Spekulationsmanie genährt, die eine Verbreitung neuer Kryptowährungen begünstigt hat», sagte Carney 2018.

Wie hoch ist das Vermögen von Mark Carney?

Es gibt keine seriösen Schätzungen zu dem Vermögen von Mark Carney. Da er aber 13 Jahre bei Goldman Sachs unter anderem in Führungspositionen gearbeitet hat, dürfte er einen Betrag im Millionenbereich verdient haben.

Einige Medienberichte geben Mark Carneys Vermögen auf knapp sieben Millionen Dollar an – das lässt sich nicht verifizieren.

Mark Carney und Chrystia Freeland

Chrystia Freeland, die stellvertretende Premierministerin, erhielt bei der Wahl zum Vorsitz der Liberalen Partei nur 8 Prozent der Stimmen, während Carney 85,9 Prozent erreichte. Kleine Randnotiz: Carney ist der Pate von Freelands Sohn.

Mark Carneys Aufstieg in der Liberal Party

Mark Carney ist ein politischer Aussenseiter. Er wird die erste Person sein, die kanadischer Premierminister wird, ohne Abgeordneter zu sein oder Kabinettserfahrung zu haben.



Nach eigenen Angaben wurde Carney schon 2012 von Premierminister Stephen Harper gefragt, ob er als Finanzminister in die konservative Regierung eintreten wolle. Er habe jedoch abgelehnt, da er es für unangemessen hielt, direkt aus seinem Amt als Gouverneur der Bank of Canada in die Politik zu wechseln, wie er gegenüber CBC erklärte.

2024 ernannte ihn Justin Trudeau zum Vorsitzenden der Task Force für Wirtschaftswachstum in der Liberalen Partei, und sein Name wurde als möglicher Finanzminister gehandelt.

Daniel Beland, Direktor des Institute for the Study of Canada an der McGill University, bezeichnete Carney als «Technokraten», wie der «Guardian» berichtet. Er sei ein «boring guy», ein «langweiliger Typ, der im Allgemeinen nicht viel Charisma hat.»

Er sagte aber auch, dass seine rigorose Kompetenz und sein unauffälliges Auftreten angesichts der Tatsache, dass Kanada durch Trumps Handelschaos und Angriffe auf seine Souveränität verunsichert ist, attraktiv sein könnten.