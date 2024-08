Höchste Wassertemperatur seit 600 Jahren bei den Fidschi-Inseln

Konkret schauten sich die Forscher einen etwa zwei Meter langen Kern aus einer solchen Koralle an, genauer das Verhältnis von Strontium zu Kalzium. Das Alter der jeweiligen Schicht wurde mit der sogenannten Uran-Thorium-Datierungsmethode bestimmt - genau diesen Beitrag leistete das Institut für Geowissenschaften der Uni in Mainz.

Nahe der Fidschi-Inseln im Südwestpazifik ist das Meer in den vergangenen mehr als 600 Jahren nie so warm wie heutzutage gewesen. Das zeigt eine im Fachjournal «Science Advances» veröffentlichte Studie. Die Daten seien «ein weiterer Beweis für die beispiellose Erwärmung des westlichen Pazifiks», hiess es von der beteiligten Mainzer Johannes Gutenberg-Universität (JGU).

