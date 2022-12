Die «COP 15»-Vereinbarung in Montreal ist das Ergebnis von mehr als vier Jahren Verhandlungen. Bild: keystone

«COP 15»: Das historische Abkommen zur Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt

Die teilnehmenden Regierungen der 15. Weltbiodiversitätskonferenz haben eine einmalige Vereinbarung unterzeichnet, um die Zerstörung der Ökosysteme der Erde zu stoppen.

Nach mehr als vier Jahren Verhandlungen, wiederholten Verzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie und Gesprächen bis in die Nacht hinein haben am Sonntag in Montreal fast 200 Länder – jedoch nicht die USA und der Vatikan – auf der von Kanada und China gemeinsam veranstalteten «COP 15»-Konferenz zur biologischen Vielfalt ein Abkommen unterzeichnet, das die Menschheit auf den Weg zu einem Leben im Einklang mit der Natur bis Mitte des Jahrhunderts bringen soll.

In einer ausserordentlichen Plenarsitzung, die am Sonntagabend begann und mehr als sieben Stunden dauerte, rangen die Länder um die endgültige Einigung. Gegen 3.30 Uhr (Ortszeit) am Montag wurde schliesslich bekannt gegeben, dass eine Einigung erzielt worden war.

Mit dem Ergebnis waren nicht alle zufrieden. Bild: keystone

Der Verhandlungsführer der Demokratischen Republik Kongo schien das von China vorgelegte endgültige Abkommen zu blockieren, indem er dem Plenum mitteilte, er könne das Abkommen in seiner jetzigen Form nicht unterstützen, da es keinen neuen Fonds für die biologische Vielfalt schaffe, der vom bestehenden UN-Fonds, der Globalen Umweltfazilität (GEF), getrennt sei. China, Brasilien, Indonesien, Indien und Mexiko sind die grössten Empfänger von GEF-Mitteln, und einige afrikanische Staaten wollten im Rahmen des endgültigen Abkommens mehr Geld für den Naturschutz.

Klima Abonnieren Abonnieren © EPA/NOAA/NOAA

Doch nur wenige Augenblicke später signalisierten der chinesische Umweltminister und der «COP 15»-Vorsitzende Huang Runqiu, dass die Vereinbarung abgeschlossen und vereinbart sei, woraufhin das Plenum in Beifall ausbrach.

Verhandlungsführer aus Kamerun, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo äusserten ihr Unverständnis darüber, dass das Abkommen zustande gekommen war. Die Demokratische Republik Kongo erklärte, sie habe formell Einspruch gegen das Abkommen erhoben, doch ein UN-Anwalt sagte, dies sei nicht der Fall. Der kamerunische Unterhändler nannte das Abkommen einen «Betrug», während Uganda von einem «Staatsstreich» gegen die «COP 15» sprach.

Der kanadische Umweltminister Steven Guilbeault, ein ehemaliger Umweltaktivist, bezeichnete den Pakt zwischen Kunming und Montreal als einen «mutigen Schritt zum Schutz der Natur».

«Noch vor sechs Monaten wussten wir nicht, ob wir überhaupt in der Lage sein würden, diese Konferenz abzuhalten und noch weniger, dieses historische Dokument zu verabschieden. Und dies war nur durch die Zusammenarbeit aller heute Abend hier anwesenden Länder möglich» Steven Guilbeault

Steven Guilbeault am Klimagipfel in Ägypten. Bild: keystone

Die Regierungen haben in den vergangenen Jahrzehnten kein einziges Ziel erreicht, das sie sich für die Natur gesetzt haben. Das Abkommen von Montreal und Kunming war Gegenstand eines grossen Vorstosses, um das jahrelange Versagen, die Apathie und die Umweltzerstörung zu ändern.

Aber was wurde nun eigentlich beschlossen? Hier die fünf wichtigsten Punkte:

Vereinbarung zur Erhaltung von 30% der Erde bis zum Ende des Jahrzehnts

Inspiriert von der Vision des Harvard-Biologen E.O. Wilson, die Hälfte des Planeten für das langfristige Überleben der Menschheit zu schützen, hat das prominenteste Ziel von Cop15 gleichermassen inspiriert und gespalten.

Der endgültige Wortlaut verpflichtet die Regierungen, bis 2030 fast ein Drittel der Erde für die Natur zu erhalten und bei der Ausdehnung neuer Schutzgebiete indigene und traditionelle Territorien zu respektieren. Die Formulierung unterstreicht die Bedeutung eines effektiven Naturschutzmanagements, um sicherzustellen, dass Feuchtgebiete, Regenwälder, Grasland und Korallenriffe nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich geschützt werden.

Die Rechte indigener Völker im Mittelpunkt des Naturschutzes

Indigene Völker werden in den Zielvorgaben für dieses Jahrzehnt zur Eindämmung und Umkehrung der biologischen Vielfalt 18 Mal erwähnt, was von Aktivisten als historischer Sieg gewertet wird. Mehrere wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass indigene Völker die besten Hüter der Natur sind.

Sie machen 5% der Menschheit aus, schützen aber 80% der biologischen Vielfalt der Erde. Von Brasilien bis zu den Philippinen sind indigene Völker Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und Landraub ausgesetzt. Der Text spricht eine klare Sprache: Von indigenen Völkern geführte Naturschutzmodelle müssen in diesem Jahrzehnt zur Norm werden, wenn wir wirklich etwas für die biologische Vielfalt tun wollen.

Reform der umweltschädlichen Subventionen

Die Welt gibt jedes Jahr mindestens 1,8 Milliarden Dollar für staatliche Subventionen aus, die die Ausrottung der Tier- und Pflanzenwelt und den Anstieg der Erderwärmung vorantreiben, wie eine Studie Anfang dieses Jahres ergab. Das Fehlen von Reformen bei umweltschädlichen Subventionen war einer der Hauptgründe für das Scheitern der Biodiversitätsziele des letzten Jahrzehnts, und die Regierungen sind sich nun einig, dass es wichtig ist, etwas zu ändern.

Transparenz der Unternehmen

Obwohl die Formulierung im endgültigen Text abgeschwächt wurde, müssen die Regierungen laut Zielvorgabe 15 sicherstellen, dass grosse und transnationale Unternehmen «ihre Risiken, Abhängigkeiten und Auswirkungen auf die biologische Vielfalt» offenlegen. Wenn dies umgesetzt wird, könnte dies der Beginn eines bedeutenden Wandels in den Geschäftspraktiken sein. Nach Angaben der Vereinten Nationen hängt etwa die Hälfte des weltweiten BIP vom gesunden Funktionieren der natürlichen Welt ab, und der Verlust der biologischen Vielfalt rückt auf der Agenda der Unternehmensrisiken immer weiter nach oben. Mehrere Länder sind bereits dabei, Regeln für die nachhaltige Beschaffung von Produkten wie Palmöl und Kautschuk zu entwickeln, die sich nach dem Pakt von Kunming und Montreal ausbreiten dürften.

Bekämpfung der digitalen Biopiraterie

Im Vorfeld von Cop15 war die digitale Sequenzinformation (DSI) das umstrittene heisse Eisen - und etwas, das nur wenige wirklich verstanden. DSI bezieht sich auf digitalisierte genetische Informationen, die wir aus der Natur erhalten und die häufig zur Herstellung neuer Medikamente, Impfstoffe und Lebensmittel verwendet werden. Diese digitalen Formen der biologischen Vielfalt stammen aus Regenwäldern, Mooren, Korallenriffen und anderen reichhaltigen Ökosystemen, lassen sich aber nur schwer zu ihrem Ursprungsland zurückverfolgen, und viele Entwicklungsländer erwarten nun eine Bezahlung für die Nutzung ihrer Ressourcen.

In Montreal wurde eine Vereinbarung getroffen, in den kommenden Jahren einen Finanzierungsmechanismus für DSI zu entwickeln, was als historischer Sieg für die afrikanischen Staaten gefeiert wurde, die vor dem Gipfel die Schaffung eines solchen Mechanismus gefordert hatten.

Sämtliche Vereinbarungen der COP 15 kannst du hier einsehen.

(bal)