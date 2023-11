Papst Franziskus Bild: EPA EFE

Zum ersten Mal überhaupt: Papst wird an Weltklimakonferenz teilnehmen

Mehr «International»

Papst Franziskus will in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Weltklimakonferenz teilnehmen. Dies kündigte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwochabend im italienischen Fernsehsender Rai an. Der 86-Jährige gab bekannt, dass er vom 1. bis 3. Dezember zu dem Gipfeltreffen COP28 ins arabische Emirat Dubai reisen werde. «Ja, ich werde nach Dubai fahren», sagte der Argentinier.

In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Spekulationen gegeben, dass der Papst an einem Klimagipfel teilnehmen könnte. Bislang kam es dazu aber nie. Franziskus hat in Predigten und Gebeten immer wieder vor den Auswirkungen des Klimawandels gewarnt. (sda/dpa)