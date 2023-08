Bericht: Fast 2000 Objekte aus British Museum gestohlen oder zerstört

Nach Angaben des Museums handelt es sich bei den vermissten Gegenständen um kleine Stücke wie Goldschmuck, Juwelen aus Halbedelsteinen und Glas aus dem 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 19. Jahrhundert nach Christus. Die Objekte seien in einem Lagerraum aufbewahrt und vorrangig für Forschungszwecke aufbewahrt worden.

Wie der «Telegraph» schrieb, ist es «zunehmend wahrscheinlich», dass das Museum nie wissen werde, was genau gestohlen wurde. Es gebe «Lücken im Inventar». Beschäftigte seien schockiert über das Ausmass. Die Zeitung berichtete, der Druck auf Museumschef Hartwig Fischer steige, sofort zurückzutreten. Der Deutsche hatte zuletzt seinen Abschied für 2024 angekündigt - bevor der Diebstahl publik wurde.

Es seien «weit mehr als 1000» Objekte gestohlen oder zerstört worden, die Zahl liege sogar «näher bei 2000» und habe einen Wert von mehreren Millionen Pfund, berichtete der «Telegraph» am Dienstag unter Berufung auf Mitarbeiter der Kulturinstitution.

Besucher vor dem British Museum in London.

Besucher vor dem British Museum in London. Bild: keystone

In China wurden noch nie so wenige Kinder geboren wie im vergangenen Jahr. Die Geburtenrate im «Reich der Mitte» ist auf 1,09 gesunken. Ohne funktionierende Gegenmassnahmen wird die Bevölkerungszahl in den nächsten 50 Jahren auf unter eine Milliarde schrumpfen.

In China ist die Geburtenrate im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gefallen. Wie die chinesische Zeitung «National Business Daily» letzte Woche unter Berufung auf Zahlen vom chinesischen Zentrum für Bevölkerungs- und Entwicklungsforschung berichtete, lag sie 2022 bei nur noch 1,09. Eine Frau bekommt also im Schnitt nur knapp mehr als ein Kind.