Wie Südkorea mit Squid-Game, Parasite und Co. zum Exportschlager wurde

Perfekte Sensation. 4 Oscars für «Parasite»! Wow!!!

Ihr wollt Stars, Awards, Reden, Kleider? Die schönsten Bilder, die grössten Emotionen? Voilà! Unser Rückwärtsprotokoll der Oscarnacht.

«Einen Oscar zu gewinnen, macht dich alt», sagt Olivia Colman. Sie darf das Couvert für den besten Schauspieler übergeben. Theoretisch könnte dieses an den heissesten Typen des Abends gehen. Also an Adam Driver. Aber das wird es wohl nicht. Es geht ... ja natürlich an Jochen Phönix. Also an Wuakin Finex. Nein, Joaquin Phoenix. Der das ja auch verdient hat.

«Ohne Film, ich weiss nicht, was ich wäre, aber was es mir vor allem gegeben hat wie allen in diesem Saal, ist die Macht, meine Stimme zu …