In Polen hat jemand im Lotto 21 Millionen Euro gewonnen. Bild: keystone

Eurojackpot geknackt: 21 Millionen Euro gehen nach Polen

Mehr «International»

Ein Glückspilz aus Polen hat den Eurojackpot geknackt und gut 21 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 1, 4, 19, 35 und 42 sowie die Eurozahlen 1 und 3 getippt.

In der zweiten Gewinnklasse konnten sich vier Teilnehmer über jeweils rund 521'000 Euro freuen, unter ihnen drei Deutsche. Die Summe ging an Lotto-Spieler in Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und in Tschechien. Bereits in der vergangenen Woche war der Eurojackpot geknackt worden. (sda/afp)