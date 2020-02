Leben

Oscars

Oscar 2020: Stars, Awards, Reden, Kleider – wir haben alles



Na? Noch wach? Dann tanz mit uns durch die Oscarnacht!

Ihr wollt Stars, Awards, Reden, Kleider? Die schönsten Bilder, die grössten Emotionen? Voilà! AKTUALISIERT einfach gelegentlich diesen Artikel, dann seid ihr auf dem Laufenden. ACHTUNG: KEINE SPOILER (wir können ja schliesslich nicht hellsehen).

«Es ist unglaublich, es ist so aufregend!», sagt Margot Robbie. Aha. Noch nie was Aufregenderes gehört über die Oscars. Im SRF-Studio sagt Xavier Koller, 75, das heute einfach kein einziger Schauspieler mehr ein richtiger Filmstar sei wie früher in irgendeiner alten Zeit. Tom Hanks, Brad Pitt und so, alles keine richtigen Filmstars. Ähm.

Anna R. und Simone S. sind sich einig, dass Adam Driver der heisseste Typ dieser Nacht ist. Rafi H. findet ihn «unproportioniert mit seinen Ohren». Komplett egal, finden Anna und Simone, hot ist hot.

Vorspiel, bis 1.15 Uhr

Es mag stürmen über der Schweiz, aber es schifft in L.A. Und offenbar dominiert bei den Damen Crèmeweiss. Auch bei Billie Eilish, die ganz in Chanel kommt, aber natürlich auf ihre unnachahmliche Eilish-Eigenart. Pailletten sind auch recht angesagt. Bei Rebel Wilson zum Beispiel. Obwohl Pailletten nicht nachhaltig seien, wie Annina Frey im SRF-Studio mahnt, Pailletten würden sich in Mikroplastik verwandeln. Was Fashion-Fachmann Jeroen van Rojien natürlich nicht sexy findet. Also das Anti-Pailletten-Votum. So wie er auch Billie Eilishs Garderobe eher suboptimal findet, es fallen Begriffe wie «alte Skijacke» und «sehr exklusiver Härdöpfelsack».

Xavier Koller, der einzige Regisseur, der mit «Reise der Hoffnung» bis heute einen Oscar für die Schweiz geholt hat, findet, eine bewusstere Berücksichtigung von Regisseurinnen und nicht-weissen Regisseuren bei den Oscars wäre halt dem «Talent» abträglich. Hm. Und wer hat eigentlich mal bestimmt, dass vor allem weisse Männer Talent haben? Gott? Harvey Weinstein? Und wieso schminkt SRF seine Studiogästinnen so absolut entsetzlich? Soll etwa 40 das neue 60 sein? Aber egal.

Okay, wir haben uns NICHT dem Anlass entsprechend angezogen. Trotzdem haben wir denen in L.A. etwas voraus, denn:

Die Oscars mögen keine Hosts haben, watson hat welche: Simone, Anna & Büsi Hader und Monsieur Rafi bild: rafi hazera

Büsi Hader, Oscar-Gewinner der Herzen bild: anna rothenfluh

Und hier haben wir etwas für alle Zahlenfetischisten unter euch vorbereitet. Nämlich eine kleine Übersicht darüber, wer von den Leuten heut Nacht bereits wie viele Oscars hat und (mit heute) wie oft nominiert gewesen ist.

Diese Nominierten waren schon am häufigsten mit dabei

Kostümdesignerin Sandy Powell:

🏆🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert für «The Irishman».



🏆🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ Nominiert für «The Irishman». Kameramann Robert Richardson :

🏆🏆🏆& 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood».



: 🏆🏆🏆& 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood». Cutterin Thelma Schoonmaker:

🏆🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert für «The Irishman».

🏆🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ Nominiert für «The Irishman». Komponist Randy Newman:

🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert für «Marriage Story» und «Toy Story 4».



🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ Nominiert für «Marriage Story» und «Toy Story 4». Komponist Alexandre Desplat:

🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert für «Little Women».



🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ Nominiert für «Little Women». Schauspieler Robert de Niro:

🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert als Ko-Produzent von «The Irishman».

🏆🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ Nominiert als Ko-Produzent von «The Irishman». Kameramann Roger Deakins:

🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert für «1917».



🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ Nominiert für «1917». Regisseur Martin Scorsese:

🏆 & 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Nominiert für «The Irishman».

🏆 = Oscar

🏵️ = Nominierung



Auch diese Nominierten haben schon mindestens einen Oscar

Quentin Tarantino (Regie, Drehbuch):

🏆🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood».

🏆🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood». Tom Hanks :

🏆🏆 & 🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «A Beautiful Day in the Neighbourhood».



: 🏆🏆 & 🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «A Beautiful Day in the Neighbourhood». Al Pacino:

🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «The Irishman».

🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «The Irishman». Leonardo DiCaprio:

🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood».

🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood». Brad Pitt:

🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood».

🏆 & 🏵🏵🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «Once Upon a Time in Hollywood». Anthony Hopkins:

🏆 & 🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «The Two Popes».

& 🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «The Two Popes». Kathy Bates:

🏆 & 🏵🏵🏵

Nominiert für «Richard Jewell».

🏆 & 🏵🏵🏵 Nominiert für «Richard Jewell». Sam Mendes (Regie):

🏆 & 🏵🏵🏵

Nominiert für «1917».

🏆 & 🏵🏵🏵 Nominiert für «1917». Renée Zellweger: 🏆 & 🏵🏵🏵

Nominiert für «Judy».

🏆 & 🏵🏵🏵 Nominiert für «Judy». Joe Pesci: 🏆 & 🏵🏵

Nominiert für «The Irishman».

🏆 & 🏵🏵 Nominiert für «The Irishman». Charlize Theron: 🏆 & 🏵🏵

Nominiert für «Bombshell».

11 denkwürdige Oscar-Looks

Sie wurden 2020 ebenfalls nicht zum 1. Mal nominiert

Todd Phillips (Regie):

🏵🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «Joker».



🏵🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «Joker». Joaquin Phoenix:

🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «Joker».



🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «Joker». Saoirse Ronan:

🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «Little Women».

🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «Little Women». Anthony McCarten (Drehbuch):

🏵🏵🏵🏵

Nominiert für «The Two Popes».



🏵🏵🏵🏵 Nominiert für «The Two Popes». Greta Gerwig:

🏵🏵🏵

Nominiert für «Little Women».

🏵🏵🏵 Nominiert für «Little Women». Laura Dern:

🏵🏵🏵

Nominiert für «Marriage Story».

🏵🏵🏵 Nominiert für «Marriage Story». Noah Baumbach (Regie):

🏵🏵🏵

Nominiert für «Marriage Story».​

🏵🏵🏵 Nominiert für «Marriage Story».​ Taika Waititi (Regie, Drehbuch):

🏵🏵🏵

Nominiert für «Jojo Rabbit».​

🏵🏵🏵 Nominiert für «Jojo Rabbit».​ Adam Driver:

🏵🏵

Nominiert für «Marriage Story».

🏵🏵 Nominiert für «Marriage Story». Margot Robbie:

🏵🏵

Nominiert für «Bombshell».

🏵🏵 Nominiert für «Bombshell». Scarlett Johansson:

Steigt 2020 mit 🏵🏵 ein.

Nominiert für «Marriage Story» und «Jojo Rabbit».



