Designer Paco Rabanne im Alter von 88 Jahren gestorben

Paco Rabanne Bild: keystone

Paco Rabanne ist tot. Er wurde 88 Jahre alt. Der Mutterkonzern seiner Marke bestätigte die Meldung der Nachrichtenagentur AFP. «Er hat Generationen geprägt mit seiner radikalen Vision von Mode», heisst es in einer Mitteilung der Kosmetikkonzerns Puig, unter dessen Dach Rabannes Label läuft. Demnach ist der spanische Modeschöpfer am Freitag in Frankreich gestorben. Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Rabanne war für seine exzentrischen Entwürfe bekannt – und prägte mit seinen Schöpfungen über Jahrzehnte hinweg die Modewelt. Auch die Parfüm-Kreationen seiner gleichnamigen Marke machten ihn zu einem erfolgreichen Unternehmer. Zu seinen bekanntesten Düften zählen «1 Million», «Invictus» und «Olympéa».

Rabanne war 1934 im spanischen Baskenland auf die Welt gekommen. Seine Mutter, eine Schneiderin bei Balenciaga, floh mit ihm 1939 nach Frankreich. Von Kindheit an soll Rabanne von Futurismus, Konstruktivismus und Science-Fiction begeistert gewesen sein. Ab 1952 studierte er zwölf Jahre lang Architektur in Paris und fertigte nebenbei Modeskizzen für Pariser Modehäuser wie den Schuhhersteller Charles Jourdan an.

Brigitte Bardot und Jane Fonda trugen seine Kleider

Auf dem Gebiet der Kunst interessierte er sich beispielsweise für den Dadaismus oder die Performancekunst des Mouvement Panique. Nach seinem Studium arbeitete Rabanne freiberuflich unter anderem als Modezeichner für verschiedene Firmen, entwarf unter anderem Handtaschen, Gürtel, Schmuck, futuristische Accessoires und erste eigene Kollektionen.

Bild: keystone

Sein Hang zu futuristischen Entwürfen wurde sein Markenzeichen. Mitte der Sechzigerjahre feierte er mit einer Kollektion namens «Zwölf untragbare Kleidungsstücke» seinen Durchbruch. Die aus Metallstücken gefertigten Designs bestanden teils aus scharfen Kanten. Seine Kleider wurden später unter anderem von Brigitte Bardot und Jane Fonda getragen.

Rabanne selbst hat sich als Modedesigner bereits um die Jahrtausendwende herum fast gänzlich aus seinem Unternehmen zurückgezogen. In unterschiedlichen Interviews bekräftigte er seinen Hang zur Esoterik. Er soll nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit vornehmlich in seinem Haus in der Bretagne gelebt haben – der Ort, an dem er auch seine Kindheit verbrachte.

(aeg/tonline/sda/dpa)