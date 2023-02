Peru: 50 Verletzte bei Gedenkmarsch für getötete Demonstranten

Vor den Ausschreitungen waren Familien und Freunde der vor einem Monat getöteten Demonstranten friedlich durch Juliaca gezogen. Unter anderem hielten sie Plakate mit Aufschriften wie «Das vergossene Blut wird niemals vergessen» in die Luft. Zudem wurde auf Schildern in Richtung von Präsidentin Dina Boluarte gefragt: «Wieviele Tote soll es noch geben, bevor Sie zurücktreten?»

Die Polizei habe am Donnerstag Tränengas eingesetzt, um das Vordringen der Demonstranten auf den Flughafen zu verhindern, berichtete das Gesundheitsnetzwerk der Provinz San Román. Es seien 23 Zivilisten verletzt worden, darunter drei Minderjährige. Die Polizei berichtete ihrerseits auf Twitter, dass bei den Auseinandersetzungen am Flughafen 25 Beamte verletzt worden seien.

Bei einem Gedenkmarsch für vor einem Monat getötete Demonstranten in Peru ist es zu neuen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, bei denen etwa 50 Menschen verletzt wurden. Zu den Zusammenstössen kam es am Donnerstag in Juliaca im Süden des Landes, als die Teilnehmer des Gedenkmarsches auf das Gelände des Flughafens vordringen wollten. Auf dem Airport waren genau einen Monat zuvor bei regierungskritischen Protesten 18 Zivilisten getötet worden.

Kanada: Mann steuert Bus in Kindergarten – zwei Kinder tot

Nahe der kanadischen Stadt Montreal hat ein Mann einen Bus in einen Kindergarten gesteuert und zwei Kinder getötet. Eines sei noch am Unglücksort gestorben, berichteten örtliche Medien am Mittwoch (Ortszeit). Sieben weitere Kinder seien mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, wo eines von ihnen trotz Reanimationsversuchen gestorben sei. Der Zustand der übrigen Kinder sei stabil, hiess es. Zum genauen Alter der Kinder gab es zunächst keine Angaben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Stadt Laval nördlich von Montreal.