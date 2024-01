Mindestens 19 Tote und 21 Verletzte bei Busunfall in Mexiko

Der zweistöckige Bus mit 37 Passagieren und zwei Fahrern prallte örtlichen Medienberichten zufolge am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) gegen einen Lastwagen auf einer Autobahn nahe der Ortschaft Elota und ging in Flammen auf. Der Bus war von Guadalajara im Bundesstaat Jalisco nach Los Mochis in Sinaloa unterwegs. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt. (sda/dpa)

Am Dienstag sind in der Ostschweiz die ersten Kampfpanzer des Typs Leopard 2 nach Deutschland abtransportiert worden. Die insgesamt 25 Panzer aus der Schweiz dürfen nicht an die Ukraine weitergeleitet werden.Die ersten 9 von 25 Kampfpanzern übergab das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Dienstagmorgen. Sie wurden mit der Bahn nach Deutschland abtransportiert, wie Eidgenössisches Departement für Bevölkerungsschutz, Verteidigung und Sport (VBS) in einer Mitteilung schrieb.