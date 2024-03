«Niemand ist sicher»: Mord an der jüngsten Bürgermeisterin des Landes schockt Ecuador

Mehr «International»

Am Wochenende hat die anhaltende Bandengewalt in Ecuador für einen weiteren Tiefpunkt gesorgt. Am Sonntag wurde die 27-jährige Politikerin Brigitte García gemeinsam mit einem Mitarbeiter tot aufgefunden. Garcia war Bürgermeisterin des Ortes San Vicente – letztes Jahr wurde sie dort zur jüngsten Amtsinhaberin im Land. In der kleinen Stadt, wo rund 17'000 Einwohner leben, setzte sie sich etwa für einen besseren Zugang zu Trinkwasser ein.

Brigitte García erlangte als jüngste Bürgermeisterin Ecuadors Bekanntheit – nun ist sie tot. Bild: www.imago-images.de

Garcías Leiche wurde in der Nacht auf Sonntag in einem Mietauto an einem Pazifikstrand in der Nähe von San Vicente entdeckt. Die beiden wurden erschossen – ersten Erkenntnissen zufolge von einer Person, die mit den beiden im Auto unterwegs war. Die Polizei tappt im Dunkeln: Es gibt weder Tatverdächtige noch ein Motiv.

Mit dem Tod Garcías setzt sich eine Reihe an Morden in Ecuador fort. Die Provinz Manabí an der Westküste ist derzeit besonders gefährlich. Schon im Juli wurde ein Bürgermeister aus der Provinz ermordet, im Februar 2023 traf es einen Kandidaten für das Amt aus der Stadt Puerto López. In der Hauptstadt Quito wurde im August zudem Kandidat der Partei Construye, Fernando Villavicencio, erschossen.

Dass mit García nun trotzdem eine weitere Politikerin getötet wurde, sorgt im Land für Entsetzen. «Der Schock ist gross», so die in Südamerika lebende Journalistin Sandra Weiss gegenüber SRF. Und Politikerin Luisa González schreibt auf X: «Ich habe keine Worte, ich bin schockiert, niemand ist in Ecuador sicher. Niemand.»

Drogenhandel und Bandengewalt sorgen für Chaos

Die zahlreichen Todesfälle stehen wohl in Verbindung mit der Bandengewalt, die im südamerikanischen Land stark zugenommen hat. Motiviert ist diese durch das illegale Geschäft mit Drogen: Über die Hafenstadt Guayaquil wird Kokain aus Südamerika in die USA und nach Europa geschmuggelt.

Im Januar rief die Regierung von Präsident Daniel Noboa deswegen einen landesweiten Notstand aus. Seither patrouillieren Soldaten in den Strassen, zudem wurden die zuletzt chaotischen Zustände in den Gefängnissen etwas behoben. Dennoch bleibt die Lage im Land prekär. «Das reicht nicht, denn militärisch ist die Drogenmafia nicht zu besiegen», so die Journalistin. Um das Problem lösen zu können, brauche es vor allem etwas: Alternativen für die Jungen. Nur wenn es auch ausserhalb der Banden attraktive Perspektiven gebe, seien langfristige Lösungen möglich. (dab)