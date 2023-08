Präsidentschaftskandidat in Ecuador ermordet – ein Verdächtiger tot

Ecuador steckt in einer schweren politischen Krise. Die Zustimmungswerte für Regierung und Parlament sind sehr niedrig. Das einst friedliche Land leidet derzeit zudem unter einer Welle der Gewalt. Die Mordrate von 25 Tötungsdelikten je 100'000 Einwohnern im vergangenen Jahr war die höchste in der Geschichte des Landes und überstieg sogar jene von Mexiko und Brasilien . Die Regierung macht vor allem Drogenhändler für die Gewalt verantwortlich. (sda/dpa)

Am 20. August finden in Ecuador vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Diese waren nötig geworden, nachdem Präsident Lasso zuletzt inmitten eines Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn wegen mutmasslicher Unterschlagung die Nationalversammlung aufgelöst hatte.

Villavicencio bewarb sich als Kandidat der Bewegung Construye (Baue) um das höchste Staatsamt in dem südamerikanischen Land und lag den jüngsten Umfragen zufolge auf dem vierten oder fünften Platz. Als Journalist und Abgeordneter hatte er immer wieder die weit verbreitete Korruption in Ecuador kritisiert.

Eineinhalb Wochen vor der vorgezogenen Präsidentenwahl in Ecuador ist der Kandidat Fernando Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito getötet worden. Unbekannte feuerten auf den 59-Jährigen, als er am Mittwoch (Ortszeit) ein Auto bestieg, wie lokale Medien berichteten.

Furor in der Freistadt: Kopenhagens Christiania will Dealer loswerden

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

Autofahrer verletzt Velofahrer in Zürich: «Er fuhr Vollgas und absichtlich in ihn hinein»

Thor reiste in 10 Jahren in alle Länder der Welt – was sein Traum mit ihm gemacht hat

Thor reiste in 10 Jahren in alle Länder der Welt – was sein Traum mit ihm gemacht hat

Thor, eigentlich Torbjørn C. Pedersen, reiste als erster Mensch in einer einzigen grossen Reise in alle Länder der Welt – ohne zu fliegen. Nach fast zehn Jahren ist er zurückgekehrt. Hier erzählt er, was die unglaubliche Reise mit ihm gemacht hat.

Torbjørn C. Pedersen gab am 10. Oktober 2013 sein «seriöses Leben» auf und verliess seine Heimat Dänemark für ein grosses Abenteuer. Der Däne wollte im Rahmen einer einzigen, langen Reise jedes Land der Welt für mindestens 24 Stunden besuchen, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Vier Jahre würde er dafür benötigen, vielleicht fünf – dachte er zumindest. Am Ende war er fast zehn Jahre unterwegs.