Militärpersonal begleitet eine Verlegung von Adolfo Macias im August 2023. Bild: keystone

Polizei sucht in Ecuador nach Gangsterboss – auch in Gefängnis

In Ecuador wird nach einem Gangsterboss gesucht, der vermutlich aus einem Gefängnis entkommen ist. Es wird wegen der mutmasslichen Flucht von Adolfo Macías, genannt «Fito», ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Macías ist Anführer der bedeutenden Verbrechergruppe «Los Choneros».

Nach Medienberichten sollte er am Sonntagmorgen aus dem Gefängnis in Guayaquil in eine andere Haftanstalt verlegt werden. Er sei in dem Bereich, in dem er hätte sein sollen, nicht aufzufinden gewesen, sagte Polizeichef César Zapata vor Journalisten. Zunächst suchte ein Grossaufgebot von Polizei und Militär im Gefängnis nach Macías, wie unter anderem der TV-Sender Ecuavisa berichtete.

Die «Choneros» kämpfen mit anderen Verbrechergruppen in Ecuador um Kontrolle über die Routen des Drogenschmuggels in Richtung Norden. Die Gewalt nahm in Ecuador in den vergangenen Jahren dramatisch zu. Mit rund 25 Tötungsdelikten pro 100'000 Einwohner wurde Jahr 2022 einer der höchsten Werte Lateinamerikas gemessen. Viele der überfüllten Gefängnisse werden von kriminellen Organisationen kontrolliert, es kommt dort immer wieder zu Kämpfen zwischen Banden. (sda/dpa)