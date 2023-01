«New York Times» kürt Schweizer Stadt zu Top-Reisedestination 2023

Die «New York Times» hat eine Liste mit Reisedestinationen für 2023 publiziert – mit dabei ist auch eine Schweizer Stadt.

«52 Places to go in 2023» lautet der Titel des Artikels der New York Times. Er verspricht eine Auswahl an Destinationen, die Essen, Kultur, Abenteuer und natürliche Schönheit bieten. In der Liste ist auch die Schweiz vertreten.

Das Musée Cantonal des Beaux-Arts. screenshot: mcba.ch

Auf Platz 38 hat es Lausanne geschafft. «Gesegnet mit seiner Lage am Genfersee und einer atemberaubenden Aussicht auf die Berge hat die viertgrösste Stadt der Schweiz auch architektonische und künstlerische Schönheit in ihr Repertoire aufgenommen», heisst es im Artikel.



Weiter schwärmt der Autor vom Kunstviertel «Plateform 10» und einem neuen Gebäude, das dort kürzlich eingeweiht wurde. Dieses beherbergt zwei Museen und ist Teil des internationalen Kunstmuseums «Musée Cantonal des Beaux-Arts».

Was es sonst noch auf die Liste geschafft hat:

London, England

Morioka, Japan

Monument Valley Navajo Tribal Park, USA

Kilmartin Glen, Schottland

Auckland, Neuseeland

Palm Springs, USA

Känguru-Insel, Australien

Vjosa Fluss, Albanien

Accra, Ghana

Tromso, Norwegen

Nationalpark Lençóis Maranhenses, Brasilien

Bhutan

Kerala, Indien

Greenville, USA

Tucson, USA

Martinique

Namib-Wüste, Namibia

Alaska Railroad, USA

Fukuoka, Japan

Flores, Indonesien

Guadalajara, Mexico

Nationalpark Tassili n’Ajjer, Algerien

Kachetien, Georgien

Nîmes, Frankreich

Hà Giang, Vietnam

Salala, Oman

Kuba

Odense, Dänemark

Nationalpark Uluru-Kata Tjuta, Australien

Boquete, Panama

Tarragona, Spanien

Charleston, USA

Cayos Cochinos, Honduras

Burgunder Craft-Beer Route, Frankreich

Istanbul, Türkei

Taipeh, Taiwan

El Poblado in Medellín, Kolumbien

Methana, Griechenland

Louisville, USA

Manaus, Brasilien

Vilnius, Litauen

Macon, USA

Madrid, Spanien

Grand Junction, USA

La Guajira, Kolumbien

Bergamo und Brescia, Italien

American Prairie Reservat, USA

Eastern Townships, Kanada

New Haven, USA

Black Hills, USA

Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

(anb)