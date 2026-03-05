sonnig14°
Britney Spears in den USA festgenommen

People-News

05.03.2026, 16:0205.03.2026, 16:02

Pop-Star Britney Spears ist in US-Bundesstaat Kalifornien wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Das berichtet das Portal TMZ unter Berufung auf Polizeiquellen.

Wie es im Bericht heisst, wurde die Sängerin gegen 21.30 Uhr von der California Highway Patrol in Handschellen abgeführt. Mittlerweile soll sie sich schon wieder auf freiem Fuss befinden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 44-Jährige im Strassenverkehr den Behörden auffällt. Spears beging in den letzten Jahren Geschwindigkeitsübertretungen, wurde ohne gültigen Fahrausweis am Steuer erwischt und war in kleinere Verkehrsunfälle verwickelt. Dabei wurde aber niemand verletzt. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

