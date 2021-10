Brittany Murphy an der Premiere von «Happy Feet», 2006. Bild: shutterstock

HBO bringt Dok über den umstrittenen Tod von Brittany Murphy

Über den Tod von Brittany Murphy 2009 gibt es seit damals Diskrepanzen. HBO bringt nun eine Doku über den umstrittenen Tod der Schauspielerin.

Brittany Murphy gelang der Durchbruch in Hollywood 1995 mit der Komödie «Clueless». Später spielte sie in Filmen wie «Girl, Interrupted», «Uptown Girls», «8 Mile» und «Voll verheiratet». HBO will mit einer Reihe von Interviews und Archivmaterial von 2009 Licht ins Dunkle rund um den Tod von Brittany Murphy bringen.

Die Schauspielerin starb im Alter von 32 Jahren an einer Lungenentzündung. Zweifel an den Umständen ihres Todes kamen auf, als nur fünf Monate nach ihrem Tod ihr Mann an den gleichen Symptomen starb. Im Trailer zur Dokumentation sagt Murphys Mutter: «Keine gesunde 32-Jährige stirbt an einer Lungenentzündung.» Ihr Verdacht: Brittanys Mann, der britische Drehbuchautor Simon Monjack, hat etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun.

Vor allem Murphys Vater äusserte Zweifel an einer natürlichen Todesursache seiner Tochter. 2013 soll er mit einem toxikologischen Gutachten bewiesen haben, dass beide, Murphy und Monjack, an einer Schwermetall-Vergiftung starben. Ein Toxikologe widerspricht dieser Aussage mit dem Grund, dass wichtige Merkmale einer Vergiftung fehlten.

Laut dem People Magazine wird die zweiteilige Dokumentation weit über Verschwörungstheorien und Schlagzeilen hinausgehen. Es werden ausserdem noch nie veröffentlichtes Archivmaterial und Interviews mit Leuten, die Murphy am nächsten standen, gezeigt. Laut der Direktorin ist der Zweck des Filmes, das Talent von Murphy in den Vordergrund zu rücken.

Hier gibts den Trailer:

«What Happened, Brittany Murphy?» premiert am 14. Oktober auf HBO Max.

(cmu)