Neue Harry-Potter-Serie: Strassen in Lustleigh werden endlich repariert

This image released by HBO shows Dominic McLaughlin, who will portray Harry Potter, on the set of HBO series &quot;Harry Potter,&quot; scheduled for 2027. (Aidan Monaghan/HBO via AP) TV Harry Potter
Repariert die Strassen in Lustleigh quasi von Zauberhand: der neue Harry Potter, Dominic McLaughlin.Bild: keystone

Strassen in englischem Dorf werden nach Jahrzehnten repariert – wegen «Harry Potter»-Serie

Die Dreharbeiten der geplanten «Harry Potter»-Serie sind im vollen Gange. Das bekommt auch ein Dorf aktuell deutlich zu spüren, in dem der Dreh stattfindet. Die Veränderungen werden nicht nur positiv wahrgenommen.
17.10.2025, 07:4517.10.2025, 07:45
Raphael Siems / watson.de

Der beschauliche Ort Lustleigh gilt als eines der schönsten Dörfer Grossbritanniens. Unter anderem die Häuschen, die traditionell mit Strohdächern versehen sind, verleihen der Gegend einen besonderen Charme.

Und doch gibt es eine Sache, von der die etwa 600 Einwohner:innen seit jeher genervt sind: die vielen Schlaglöcher auf den Strassen. Nun soll ausgerechnet Harry Potter diese wegzaubern.

«Harry Potter»-Serie: Strassen werden für Dreh repariert

Denn wie bereits bekannt ist, hat HBO mittlerweile mit den Dreharbeiten der geplanten «Harry Potter»-Serie begonnen. Offenbar kann man jetzt einen ersten Spoiler der Neuverfilmung nennen: Die Serie soll wohl keine Schlaglöcher enthalten.

So verkündete der Gemeinderat von Lustleigh auf Facebook kürzlich «gute Neuigkeiten!». Konkret hiess es in dem Post: «Die Filmgesellschaft hat von der Strassenbaubehörde die Genehmigung erhalten, die Reparaturen am Wreyland Path mit einem zugelassenen Bauunternehmer durchzuführen.»

Demnach werden nun alle grossen Schlaglöcher gefüllt und anschliesst beurteilt, ob noch weitere Arbeiten nötig seien. Es werde keine Wege gesperrt, sodass die Einwohner:innen die reparierten Strassen sofort nutzen könnten.

Trotz Reparaturen: Bürger sind wütend

Auf der einen Seite zeigen sich die Bewohner:innen von Lustleigh zufrieden damit, dass die Strassen endlich repariert werden. Auf der anderen Seite berichtet der «Guardian», dass über die Jahrzehnte davor nichts dergleichen passiert sei.

Dass erst ein «Harry Potter»-Dreh kommen musste, um die überfällige Arbeit zu genehmigen, stimmt so manche Bürger:innen wütend.

So hat es nicht lange gedauert, bis sich die ersten hitzigen Kommentare unter den Facebook-Post mischten: «Für Dreharbeiten können Schlaglöcher repariert werden, für den täglichen Gebrauch aber nicht», hiess es in einer dieser Reaktionen.

Jemand Weiteres konnte sich einen gewissen Spott nicht verkneifen: «Harry Potter und die Schlaglöcher ... guter Titel für ein neues Buch».

Auch wenn der Anlass der Reparaturen ein Ärgernis für einige Bewohner:innen des Dorfes darstellt, werden sie es immerhin in Zukunft leichter auf ihren Strassen haben.

Gut auch für den Tourismus innerhalb dieser Gegend, der sich ohnehin einen Aufschwung durch die Serie erhofft, nachdem sie 2027 erstmals ausgestrahlt werden soll.

avatar
nur Ich
17.10.2025 08:02registriert August 2019
Die werden sich noch nach den Schlaglöchern zurück sehnen, wenn die Serie erstmal ausgestrahlt wird und sie dann von Horden von HP Fans überrannt werden.
