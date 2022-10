Das sind die besten Tierbilder des Jahres

Viele der eingereichten Bilder des Fotopreises «Wildlife Photographer of the Year» zeigen die Auswirkungen des Klimawandels. Auch das Gewinnerin-Foto stellt eine bedrohte Tierart in den Vordergrund: die fleissigen Bienen.

Mit dieser Aufnahne gewinnt die Fotografin Karine Aigner den diesjährigen Fotopreis «Wildlife Photographer of the Year». bild: KARINE AIGNERS

Fotografin: Karine Aigner

Aufnahmeort: Südtexas, USA

Kategorie: Behaviour – Invertebrates (Gesamtsiegerbild)



Die Fotografin Karine Aigner schnappt sich in der Wüste Texas ihr Objektiv, um ein Bild einer Gruppe Kaktusbienchen, die um die Paarung wetteifert, einzufangen. Wie die meisten Bienen sind auch die Kaktusbienen durch den Verlust von Lebensräumen, Pestiziden und Klimawandel bedroht.

Die hektische Aufnahme reicht Aigner für den Fotopreis «Wildlife Photographer of the Year» ein. Es ist eine von knapp 40'000 Fotografien aus 93 Ländern, das die Aufmerksamkeit der Jury auf sich zieht. Und schliesslich als Foto des Jahres gekrönt wird.

Begründet wird dies damit, dass kleine Tiere, die genauso wichtig für Umwelt und Klima sind wie die grossen, oft nicht die Präsenz erhalten, die sie verdient haben. Insbesondere die fleissigen Bestäuber, die für unsere Ökosysteme unverzichtbar sind und durch Verlust ihres Lebensraums, Pestizide und den Klimawandel stark gefährdet sind.

«In der heutigen Welt, in der wir darum kämpfen, die Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger selbst auf grosse Säugetiere zu lenken, hilft dieses Bild dabei, eines der wichtigsten Lebewesen der Natur ins Rampenlicht zu rücken – die Bienen.» Jury des «Wildlife Photographer of the Year»-Awards

Zum fünften Mal in der 85-jährigen Geschichte geht also der Fotopreis an eine Frau: Karine Aigner, ehemalige Redaktorin von National Geo Picture. Heute ist sie freiberufliche Fotografin und lebt in den USA.

Die Beschreibung zum Bild: Mit einem Makroobjektiv fing Karine das hektische Treiben ein, als ein summender Ball aus Kaktusbienen über den heissen Sand einer Ranch in Texas wirbelte. Es war Mai, die männlichen Bienen waren aus ihren Geburtshöhlen geschlüpft und bereit, sich zu paaren.



Nach der Paarung ernährt sich ein Weibchen hauptsächlich von Kakteenpollen und Nektar und wartet dann das Jahr bis zum nächsten Frühling. Sobald die Kaktusfeigen- und Cholla-Kakteen wieder zu blühen beginnen, versammeln sich die begatteten Weibchen auf einer flachen Sandfläche und beginnen zu graben.

Beweisen konnte sie sich gegenüber 40'000 Fotografien. Hier eine Auswahl der eingereichten Bilder, von denen einige in Unterkategorien eine Auszeichnung erhielten:

Ein Brydewal schleift ein Fischernetz hinter sich her, während ein Taucher versucht, das Tier zu befreien. bild: Judith van de Griendt

Fotografin: Judith van de Griendt

Aufnahmeort: Insel Faial, Azoren, Portugal

Kategorie: Oceans – The bigger picture

Dieses Bild zeigt Flamingos in Kenia, die unter dem tiefen Wasserbestand des Lake Solai leiden. bild: Paul Mckenzie

Fotograf: Paul McKenzie

Aufnahmeort: Lake Solai, Kenia

Kategorie: Natural Artistry

Fotografin: Karine Aigner

Aufnahmeort: Havanna, Kuba

Kategorie: Photojournalist Story Award (Siegerbild)

Ein Kokosnuss-Oktopus macht es sich in einer Muschelschale gemütlich. bild: Samuel Sloss

Fotograf: Samuel Sloss

Aufnahmeort: Lembeh Strait, Sulawesi, Indonesien

Kategorie: 15-17 Years

Srikanth Mannepuri zeigt das Ausmass nicht nachhaltiger Fischerei. bild: Srikanth Mannepuri

Fotograf: Srikanth Mannepuri

Aufnahmeort: Kakinada, Andhra Pradesh, Indien

Kategorie: Oceans – The Bigger Picture

Der Fotograf Katanyou Wuttichaitanakorn ist fasziniert von den kontrastierenden Farben und Texturen eines Brydewals. bild: Katanyou Wuttichaitanakorn

Fotograf: Katanyou Wuttichaitanakorn

Aufnahmeort: Oberer Golf von Thailand, Phetchaburi, Thailand

Kategorie: 15-17 Years (Siegerbild)



Dieses Bild zeigt den einzigen geretteten Berggorilla Ndakasi, dessen Familie im Virunga-Nationalpark der Demokratischen Republik Kongo von einer Holzkohle-Mafia getötet wurde. bild: Brent Stirton

Fotograf: Brent Stirton

Aufnahmeort: Virunga-Nationalpark, Demokratische Republik Kongo

Kategorie: Photojournalism (Siegerbild)

Daniel Núñez zeigt die Auswirkungen der Verschmutzung des Amatitlán-Sees. Das Ökosystem funktioniert nicht mehr richtig; Algen wuchern und färben das Gewässer grün ein. bild: Daniel Núñez

Fotograf: Daniel Núñez

Aufnahmeort: Amatitlán-See, Villa Canales, Guatemala

Kategorie: Wetlands - The Bigger Picture (Siegerbild)

Dimitry Koch benutzte eine Drohne, um diese Aufnahme zweier Eisbären auf der Insel Kolyuchin in der Tschuktschensee der Arktis zu schiessen. bild: Dimitri Koch

Fotograf: Dimitri Koch

Aufnahmeort: Insel Koljutschin, Tschukotka, Russland

Kategorie: Urban Wildlife (Siegerbild)

Was aussieht wie eine andere Galaxie, ist in ein Fortpflanzungstanz eines riesigen Seesterns. bild: Tony Wu

Fotograf: Tony Wu

Aufnahmeort: Kinko Bay, Präfektur Kagoshima, Japan

Kategorie: Underwater (Siegerbild)

Ein Brydewal vor der Skyline von Bangkok. bild: Jomtup Charoenlapnumchai

Fotograf: Jomtup Charoenlapnumchai

Aufnahmeort: Samut Songkhram, Thailand

Kategorie: 11-14 Years

Ein Eisbär auf Beutejagd. bild: Theo Allofs

Fotograf: Theo Allofs

Aufnahmeort: Nordwestliches Spitzbergen, Norwegen

Kategorie: Behaviour – Mammals

Eine Gruppe chilenischer Flamingos. bild: Junji Takasago

Fotograf: Junju Takasago

Aufnahmeort: Salar de Uyuni, Provinz Daniel Campos, Bolivien

Kategorie: Natural Artistry (Siegerbild)

Das sind keine Schnürbändel, das ist die Schönheit von Algen. bild: Alex Mustard

Fotograf: Alex Mustard

Aufnahmeort: Kimmeridge Bay, Dorset, Grossbritannien

Kategorie: Plants and Fungi​

Ein weisser Vogel versteckt sich hinter Herdentieren im Schnee. bild: Markus Varesvuo

Fotograf: Markus Varesvuo

Aufnahmeort: Rohttoaivi fiel, Utsjoki, Finnland

Kategorie: Behaviour – Birds

(cst)