Metal ist zurück!

Aviatik-Kenner, das ist bekannt, sind der Endgegner unter den Lesern. Ihre fast schon genussvolle Pedanterie ist fast nicht zu übertreffen: «Das ist imfall nicht einfach nur eine Boeing 747, sondern eine Boeing 747SP! Mach mal Flugschein, bevor du übers Fliegen schreibst, ‹Tschornalist›.» Nonchalant und ohne Capslock wird man in die Schranken gewiesen. Nicht wie bei Donnie.

Dass die Aviatik-Nerds für Journis die absolut gefürchtetste Lesergruppe darstellen, hat einen Grund: Jeder schreibt mal eine Story, in der ein Flugzeug vorkommt. Und zack! Schon sitzt du in der Falle. Schon bist du Tschornalist.

Und nun der Plot Twist: Die Regel ist falsch.

Es gibt eine noch anstrengendere Lesergruppe – doch die meisten JournalistInnen schaffen es, sie eine Karriere lang zu umschiffen: Es sind die Metal-Fans. Wie die Aviatik-Kenner sind auch sie extrem kompetent – und fast noch cleverer. Doch weil es sich dabei um keine absolute Wissenschaft handelt, kommt eine nervenaufreibende Diskussionsfreude hinzu, in der sich Herzblut mit subjektiven Einschätzungen mischt.

Ich respektiere das.

Aber in weiser Voraussicht lege ich hier die Spielregeln offen: Ich werde drei Bands «Metal» zuordnen. Und das im vollen Bewusstsein, dass diese Klassifizierung einigen Hardcore-Thrash-Metal-Headbangern die Strähnen aus der verschwitzten Stirn bläst. Ich kann keine Rücksicht darauf nehmen, dass in deiner Definition Nu Metal oder Alternative Metal den Badge nicht verdient haben. Ausserdem: Ohne diesen zugegebenermassen oberflächlichen Kunstgriff funktioniert meine Geschichte nicht. Hahaha.

Jahrelang schaffte es keine «Metal»-Band mehr zuoberst in die Billboard-200-Album-Charts. Je nach Begriffsauslegung waren die letzten AC/DC im November 2020 («Einspruch! Das ist Hardrock und kein Metal!» – stattgegeben), Tool im September 2019 («Einspruch! Prog-Metal ist kein Metal!» – nicht stattgegeben) oder Slipknot im August 2019.

Auf jeden Fall gelang das gleich zwei europäischen Combos innerhalb von drei Wochen.

Metal ist zurück. Hell yeah!

Den Anfang machten die schwedischen Satanisten-Rocker und Grammy-Gewinner Ghost. Ihr sechstes Studioalbum «Skeletá» toppte die Billboard-Charts vor drei Wochen und verdrängte dabei SZA von der Spitzenposition. Auch in der Schweiz stieg Ghost am 4. Mai zuoberst ein.

Papa V Perpetua von Ghost im April 2025 in London. Bild: www.imago-images.de

In dieser Woche wiederholten die hippen jungen Briten von Sleep Token den Erfolg. Ihre lang erwartete Neuerscheinung «Even In Arcadia» ist nicht nur die Nummer 1 in den Billboard-Album-Charts (in der Schweiz Nr. 2). Das Album toppt auch die Streaming-Charts.

Zwei Metal-Platten als Nummer 1 so kurz nacheinander hatte es zuletzt 2003 gegeben (Linkin Parks «Meteora» und «Faceless» von Godsmack).

Frontmann Vessel von Sleep Token. Aktuell scheint nur eine Vermummung zu Platz 1 zu führen. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Fans, die die beiden Bands live sehen wollen, kommen indes zu spät. Sleep Token spielten letzten November in der Halle 622 in Oerlikon und touren nun durch Nordamerika. Ghost befindet sich ebenfalls auf einer Welttournee. Vor wenigen Wochen spielten sie im Hallenstadion in Oerlikon ihr einziges, dafür viel beachtetes Konzert. Viel beachtet deshalb, weil während des Konzerts ein striktes Handyverbot herrschte. Die Massnahme führte zu einer Konzertatmosphäre, die nur noch ältere Semester im Publikum kannten. Ein einmaliges Erlebnis fürwahr.

PS: Metallica kommt 2026 in den Letzigrund. Tickets gibt es schon bald im Vorverkauf. Die werden schnell weggehen.