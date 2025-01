Probeführerscheinbesitzer rast in Österreich mit Tempo 228 über Autobahn

«Er gab zunächst an, dringend ins Krankenhaus fahren zu müssen und deshalb so schnell zu fahren», sagte ein Polizeisprecher. Nach kurzer Befragung stellte sich dies aber als Lüge heraus und der Mann war geständig.

Ein Probeführerscheinbesitzer ist in der Nacht auf Sonntag in einer Tempo-80-Zone mit 228 km/h auf einer Autobahn bei Wien unterwegs gewesen. Nach dem Stopp durch Beamte der Wiener Landesverkehrsabteilung zeigte sich der 20-jährige Probescheinbesitzer zuerst uneinsichtig.

Gut drei Monate nach dem Wahlsieg der FPÖ in Österreich sind Gespräche über eine Mitte-Regierung ohne die Rechtspopulisten gescheitert. Die konservative ÖVP habe ihre Gespräche mit der sozialdemokratischen SPÖ beendet, teilte Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer mit. Gleichzeitig kündigte er an, in den kommenden Tagen als Regierungs- und Parteichef zurückzutreten.