Mehr als 235 Millionen Franken: Glückspilz räumt bei Euro Millions ab

Un homme coche des numeros sur des bulletins de l&#039; Euro Millions de la Loterie Romande dans le kiosque de Josephine, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. (KEYSTONE/S ...
Der oder die Gewinnerin tippte alle sieben benötigten Zahlen richtig.Bild: KEYSTONE

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Dienstag insgesamt 235,7 Millionen Franken gewonnen.
20.08.2025, 06:2220.08.2025, 06:22
Die richtige Gewinnkombination lautete 24, 31, 34, 41 und 43 sowie die Sterne 6 und 8. Wie Swisslos am Dienstagabend mitteilte, wohnt die Gewinnerin oder der Gewinner in Frankreich.

Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

(sda)

