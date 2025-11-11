Lamine Yamal wird Spanien in den abschliessenden Spielen der WM-Qualifikation gegen Georgien und die Türkei nicht zur Verfügung stehen. Barcelonas Jungstar wurde am Dienstag aus dem Camp entlassen, nachdem er sich am Vortag einer Behandlung an seiner lädierten Leiste unterzogen hatte.



Das offenbar nicht angekündigte Vorgehen des 18-Jährigen und seines Klubs zog Kritik des spanischen Fussballverbandes RFEF nach sich. Wie dieser bekannt gab, wurde der medizinische Betreuerstab erst am späten Montagabend informiert. Zum Wohle der Gesundheit des Spielers habe man entschieden, diesen aus dem Aufgebot zu entlassen.



Yamal laboriert schon länger an Leistenbeschwerden und verpasste in den vergangenen Wochen fünf Spiele seines Klubs. Am Sonntag stand er beim 4:2 von Barcelona in Vigo auf dem Rasen. Die Katalanen hatten im September den Verband kritisiert, nachdem Yamal trotz seiner Blessur im Nationalteam eingesetzt wurde. (sda/apa)