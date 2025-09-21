wechselnd bewölkt15°
Wenn ihr hier ein Baby macht, zahlt euch das Hotel Geld

Wenn ihr hier ein Baby macht, zahlt euch das Hotel Geld

Mit einem Bonusprogramm will eine polnische Hotelkette ihre Gäste zum Kinderzeugen animieren.
21.09.2025, 07:1221.09.2025, 07:12

Auf ihrer Website beklagt die Arche-Gruppe, der 23 Hotels im ganzen Land gehören, die seit zwölf Jahren stetig sinkende Geburtenrate in Polen.

hotelzimmer arche poland
Ein Zimmer der polnischen Arche-Gruppe.Bild: archegroup

Um die Geburtenzahl wieder in die Höhe zu treiben, verspricht Arche Paaren «ein kostenloses Familienfest» – beispielsweise eine Taufe – wenn sie nachweisen können, dass die Zeugung ihres Nachwuchses «mit einem Aufenthalt des Paares» in einem der Arche-Hotels «im Zusammenhang steht».

Paaren, die eine Wohnung in einer ebenfalls zu dem Unternehmen gehörenden Immobilie kaufen und dann ein Kind bekommen, winkt eine Belohnung in Höhe von 10'000 Zloty (rund 2190 Franken). Das Programm richtet sich laut Website an heterosexuelle Paare, wobei mindestens eine Person volljährig sein muss, die polnische Staatsbürgerschaft besitzen sowie und in dem Land leben muss.

Ende Juni lag die polnische Bevölkerungszahl bei rund 37,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern – eine Million weniger als zehn Jahre zuvor. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistik 157'000 Geburten weniger gezählt als Todesfälle. (sda/afp)

