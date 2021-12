People-News

Billie Eilish macht ihre Fans sprachlos

Franziska Wohlfarth / watson.de

Vor nicht allzu langer Zeit hat Billie Eilish ihre charakteristischen schwarz-grünen Haare blond gefärbt und damit für einiges an Aufsehen gesorgt. Doch gerade haben sich die Fans an ihre veränderte Frisur gewöhnt, da kommt die Sängerin wieder mit einem komplett neuen Look um die Ecke, der einigen ihrer Instagram-Follower den Atem verschlägt.

Ob silber, blau, schwarz, neongrün oder gelb: Wer Billie Eilish schon seit längerer Zeit verfolgt, weiss, dass sie vor krassen Frisurveränderungen nicht zurückschreckt. Jetzt hat die 19-Jährige erneut einen neuen Look auf Instagram präsentiert: Die ehemalige Blondine trägt jetzt kurze, braune Haare. Wow!

Fans sind sprachlos

«Habt ihr mich vermisst?», schrieb die Sängerin unter ihren neuesten Instagram-Post, der innerhalb weniger Stunden fast 170'000 Mal kommentiert wurde. Die Fans sind begeistert von ihrem neuen Look: Neben etlichen Herzaugen-Emojis häufen sich unzählige Komplimente und Begeisterungsausrufe. «Das sieht so gut aus, ich bin verliebt», äusserte sich eine Followerin. «Ich habe mich gerade aus von dem Blond erholt, ich brauche seelische Stabilität», kommentierte jemand anderes scherzhaft.

Andere Fans vermissen bereits jetzt schon die blonde Billie. «Die Blond-Ära ist vorbei?», fragte eine Followerin enttäuscht. «Du hast dir jetzt nicht ernsthaft die Harre dunkel gefärbt, nachdem es so viele Sitzungen gebraucht hat, um sie aufzuhellen? Und keine bunte Farbe auf die blonde Basis? Eine Tragödie», beschwerte sich eine andere.

Ist die Blond-Ära ist vorbei? Bild: keystone

Ist die neue Haarpracht echt?

Auch eine Perücke wird von vielen Fans nicht ausgeschlossen. In der Kommentarspalte wird wild spekuliert: «Schau dir den Scheitel an, ich glaube das ist eine Perücke», mutmasste eine aufmerksame Followerin. Auch ihr Haaransatz soll anscheinend nicht ganz echt aussehen.

Ob es sich wirklich um eine Perücke handelt oder nicht, bleibt bislang unklar. Doch Tatsache ist: Billie hat mit ihrer Typveränderung mal wieder für Aufsehen gesorgt.