Pamela Anderson packt aus: Das lief mit Co-Star Liam Neeson

. 22/07/2025. London, United Kingdom. Pamela Anderson / Liam Neeson arriving at The Naked Gun premiere in London. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xStephenxLockx/xi-Imagesx IIM-26115-0018
Pamela Anderson: «Liam und ich hatten eine kurze Romanze.»Bild: www.imago-images.de

Pamela Anderson packt aus: Das lief mit Co-Star Liam Neeson

Verband die Schauspielstars Pamela Anderson und Liam Neeson mehr als nur ein kollegiales Verhältnis? Nach zahlreichen Spekulationen spricht die 58-Jährige Klartext.
09.12.2025, 22:3209.12.2025, 22:32
Ein Artikel von
t-online

Gemunkelt wurde es schon lange, jetzt hat es Pamela Anderson selbst bestätigt: Die Schauspielerin hatte tatsächlich eine Liaison mit Co-Star Liam Neeson, mit dem sie zusammen die Neuauflage von «Die Nackte Kanone» gedreht hatte. Das sagte die 58-Jährige dem US-Magazin «People». «Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Liam und ich hatten eine kurze Romanze.» Laut eigenen Angaben habe diese aber erst nach den gemeinsamen Dreharbeiten zur Neuauflage der Slapstick-Reihe angefangen.

Die beiden hätten eine «intime Woche» in Liam Neesons Haus im Bundesstaat New York verbracht, sagte Pamela Anderson und betonte dabei, sie habe ihr eigenes Zimmer gehabt. «Unsere Assistenten kamen beide mit; sogar die Familie schaute vorbei.» Zum Essen ging das Paar in ein kleines französisches Restaurant, wo er sie als «die zukünftige Mrs. Neeson» vorstellte, wie sie erklärte.

«Wir sind besser als Freunde»

Nach der Woche seien sie dann beide wieder ihrer Wege gezogen. Sie hätten sich erst bei der Promotion für den Film wiedergetroffen. Pamela Anderson sprach in dem Interview von «echten Gefühlen» und betonte, dass sie den 73-Jährigen verehre, «aber ganz ehrlich gesagt sind wir als Freunde besser.»

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie «Baywatch» über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Grosse Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama «The Last Showgirl» (2024), nachdem sie zuletzt gemeinsam mit Neeson auf der Leinwand zu sehen war.

