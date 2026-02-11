wechselnd bewölkt
«Dawson's Creek»-Schauspieler James Van der Beek ist tot

James Van Der Beek attends FOX Winter Press Day on Monday, Nov. 18, 2024, at the FOX Studio Lot in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) James Van Der Beek
James Van der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben.

11.02.2026, 20:5411.02.2026, 21:20

Der US-amerikanische Schauspieler James David Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Im Jahr 2024 seine Darmkrebserkrankung öffentlich.

Am Mittwochabend teilte Van Der Beeks Frau Kimberley auf Instagram teilt sie ein Foto des Schauspielers und bestätigt seinen Tod. «Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert», schreibt sie darunter.

Kimberley Van Der Beek trauert um ihren Mann.

Van Der Beek wurde durch die Rolle des Dawson Leery in der Teenie-Fernsehserie «Dawson’s Creek» bekannt.

Themen
