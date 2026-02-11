James Van der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Bild: keystone

«Dawson's Creek»-Schauspieler James Van der Beek ist tot

Der US-amerikanische Schauspieler James David Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Im Jahr 2024 seine Darmkrebserkrankung öffentlich.

Am Mittwochabend teilte Van Der Beeks Frau Kimberley auf Instagram teilt sie ein Foto des Schauspielers und bestätigt seinen Tod. «Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert», schreibt sie darunter.

Van Der Beek wurde durch die Rolle des Dawson Leery in der Teenie-Fernsehserie «Dawson’s Creek» bekannt.