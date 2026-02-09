Hochnebel
DE | FR
burger
Leben
TV

Dschungelcamp 2026: So deutlich gewann Gil Ofarim

Gil Ariel
Der Kampf um die Krone fand hauptsächlich zwischen Gil und Ariel statt.Bild: rtl

Voting-Ergebnisse: So deutlich gewann Gil Ofarim das Dschungelcamp

Eine der wohl kontroversesten Dschungelcamp-Staffeln überhaupt endete am 8. Februar. Mit Blick auf die Abstimmungen zeigt sich andererseits: Das Ergebnis hätte kaum eindeutiger sein können.
09.02.2026, 08:3509.02.2026, 08:35
Jennifer Ullrich / watson.de

Gil Ofarim hat die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gewonnen und sich damit an die Spitze einer denkwürdigen Staffel gesetzt. Der 43-jährige Musiker wurde am Ende zum Dschungelkönig gekürt – und das mit einem deutlichen Vorsprung bei den Votings.

Kurz nach dem Finale hat RTL die Zahlen veröffentlicht, und die sprechen eine klare Sprache: Sogar von Beginn an hatte Gil Ofarim die Nase vorn.

Dschungelcamp 2026: souveräner Sieg für Gil Ofarim

Nicht nur in frühen «Wer soll im Camp bleiben?»-Abstimmungen lag der Musiker laut RTL konstant vorn, auch im Finale liess das Publikum keinen Zweifel an seiner Popularität aufkommen. Über die gesamte Staffel hinweg zeigten die Voting-Zahlen regelmässig, dass Ofarim die meisten Anrufe und SMS-Stimmen vom Publikum erhielt.

Bereits zu Beginn der zweiten Woche war die Lage klar: An Tag 8, als Nicole Belstler-Boettcher als erste Kandidatin die Show verlassen musste, vereinte Gil Ofarim 45,34 Prozent der Dschungelcamp-Fans hinter sich. Ariel auf Platz zwei (15,03 Prozent) war da schon deutlich abgeschlagen.

Allzu sehr veränderte sich das Bild dann nicht mehr, fast durchgehend erreichte Ofarim mehr als die Hälfte der Votings. Also ja: Es gab vor den TV-Geräten ein Team Ariel und ein Team Gil, doch das Grössenverhältnis war deutlicher, als wohl viele gedacht hätten.

Die finale Abstimmung, als Gil Ofarim nur noch Samira Yavuz gegen sich hatte, brachte schliesslich einen Erdrutschsieg für den Sänger von 66,93 Prozent.

Gab es zu Beginn der Sendung noch Proteste und sogar Boykottaufrufe gegen Gil Ofarim, ist nun klar, dass sich der Wind recht schnell gedreht hat. Die harten verbalen Attacken von Ariel könnten dazu geführt haben, dass die Solidarität noch grösser wurde.

RTL äussert sich zu «IBES»-Voting

Eine Manipulation der Abstimmungen schliesst RTL im Übrigen aus. Diesbezüglich teilt der Sender mit: «Das Voting wird genauestens überwacht und ausgewertet. Es gibt keinerlei redaktionelle Einflussnahme auf das Ergebnis. Die Voting-Abgabe bei »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« wird bei jeder Staffel genaustens beobachtet, auch detaillierte Analysen werden hierbei durchgeführt.»

Mehr zum Dschungelcamp 2026:

Tränen nach Verkündung: Gil Ofarim ist Dschungelkönig 2026
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die obsessive Etikettierung der Batman-TV-Serie der 60er-Jahre
1 / 17
Die obsessive Etikettierung der Batman-TV-Serie der 60er-Jahre
«Lagerraum der Verbrecher»
quelle: via messynessychic.com / via messynessychic.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einen Monat nur das essen, was man in der Natur findet – der Selbstversuch von Lucas
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Paar hat Sex in chinesischem Hotel – Tausende schauen in Stream heimlich zu
Eine Recherche der BBC deckt auf, wie im Internet – systematisch und organisiert – in Hotelzimmern heimlich gefilmte (Sex-)Videos verkauft werden.
In Hotelzimmern wird nicht immer nur geschlafen, sondern oft auch miteinander geschlafen. Die Hotels bieten Gästen optimale Privatsphäre für intime Tätigkeiten. Sollte man meinen.
Zur Story