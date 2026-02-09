Der Kampf um die Krone fand hauptsächlich zwischen Gil und Ariel statt. Bild: rtl

Voting-Ergebnisse: So deutlich gewann Gil Ofarim das Dschungelcamp

Eine der wohl kontroversesten Dschungelcamp-Staffeln überhaupt endete am 8. Februar. Mit Blick auf die Abstimmungen zeigt sich andererseits: Das Ergebnis hätte kaum eindeutiger sein können.

Jennifer Ullrich / watson.de

Gil Ofarim hat die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gewonnen und sich damit an die Spitze einer denkwürdigen Staffel gesetzt. Der 43-jährige Musiker wurde am Ende zum Dschungelkönig gekürt – und das mit einem deutlichen Vorsprung bei den Votings.

Kurz nach dem Finale hat RTL die Zahlen veröffentlicht, und die sprechen eine klare Sprache: Sogar von Beginn an hatte Gil Ofarim die Nase vorn.

Dschungelcamp 2026: souveräner Sieg für Gil Ofarim

Nicht nur in frühen «Wer soll im Camp bleiben?»-Abstimmungen lag der Musiker laut RTL konstant vorn, auch im Finale liess das Publikum keinen Zweifel an seiner Popularität aufkommen. Über die gesamte Staffel hinweg zeigten die Voting-Zahlen regelmässig, dass Ofarim die meisten Anrufe und SMS-Stimmen vom Publikum erhielt.

Bereits zu Beginn der zweiten Woche war die Lage klar: An Tag 8, als Nicole Belstler-Boettcher als erste Kandidatin die Show verlassen musste, vereinte Gil Ofarim 45,34 Prozent der Dschungelcamp-Fans hinter sich. Ariel auf Platz zwei (15,03 Prozent) war da schon deutlich abgeschlagen.

Allzu sehr veränderte sich das Bild dann nicht mehr, fast durchgehend erreichte Ofarim mehr als die Hälfte der Votings. Also ja: Es gab vor den TV-Geräten ein Team Ariel und ein Team Gil, doch das Grössenverhältnis war deutlicher, als wohl viele gedacht hätten.

Die finale Abstimmung, als Gil Ofarim nur noch Samira Yavuz gegen sich hatte, brachte schliesslich einen Erdrutschsieg für den Sänger von 66,93 Prozent.

Gab es zu Beginn der Sendung noch Proteste und sogar Boykottaufrufe gegen Gil Ofarim, ist nun klar, dass sich der Wind recht schnell gedreht hat. Die harten verbalen Attacken von Ariel könnten dazu geführt haben, dass die Solidarität noch grösser wurde.

RTL äussert sich zu «IBES»-Voting

Eine Manipulation der Abstimmungen schliesst RTL im Übrigen aus. Diesbezüglich teilt der Sender mit: «Das Voting wird genauestens überwacht und ausgewertet. Es gibt keinerlei redaktionelle Einflussnahme auf das Ergebnis. Die Voting-Abgabe bei »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« wird bei jeder Staffel genaustens beobachtet, auch detaillierte Analysen werden hierbei durchgeführt.»