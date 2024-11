Grosser Andrang auf limitierte Dubai-Schokolade: Bereits seit 2 Uhr nachts warten Fans vor dem Lindt-Geschäft in Hamburg. (Quelle: NEWS5 / René Schröder) Bild: t-online

Dubai-Schokolade von Lindt in Hamburg: Früher Ansturm seit der Nacht

Eine spezielle Edition der Dubai-Schokolade von Lindt hat Fans in der Nacht in die Hamburger Innenstadt gelockt. Nur 100 Tafeln gibt es hier zu kaufen.

Markus Krause / t-online

Die Aussicht auf eine der limitierten Dubai-Schokoladen von Lindt hat in der Nacht zum Mittwoch die ersten Fans in die Hamburger Innenstadt gelockt. Vor dem Lindt-Geschäft in der Spitalerstrasse warteten die drei Erstankömmlinge Martin Schillerwein, René Nörenberg und Jeremy Konstantin bereits seit 2 Uhr. Sie vertrieben sich die Wartezeit mit Energydrinks und heissem Kaffee, wie ein Reporter vor Ort berichtet.

Seinen frühen Einsatz erklärte Schillerwein dem Reporter so: «Ich kaufe die für meine Freundin. Die wollte sie unbedingt haben.» Seine Begleiter Nörenberg und Konstantin schlossen sich nach eigenen Angaben spontan der nächtlichen Aktion an.

100 Tafeln Dubai-Schokolade von Lindt in Hamburg

Die limitierte Edition ist Lindts Antwort auf einen viralen TikTok-Trend. Insgesamt werden 1000 Exemplare deutschlandweit verkauft – in der Hamburger Filiale werden am Mittwoch ab 10 Uhr 100 Tafeln angeboten.

Mit 14.99 Euro pro Tafel orientiert sich der Lindt am bisherigen Marktniveau für Dubai-Schokolade. Die Besonderheit der Schokolade liegt in ihrer speziellen Rezeptur. Die Füllung besteht aus 24 Prozent Pistazienmark, Kadayif und Tahini. Kadayif sind feine Teigfäden aus der levantinischen und arabischen Küche, während Tahini eine Paste aus gerösteten Sesamkernen ist.

Früher Ansturm und lange Warteschlange

Bereits um 5.30 Uhr warteten laut dem Reporter rund 20 Menschen vor dem Geschäft. Die Studentin Charlotte Andres, die zu diesem Zeitpunkt als letzte in der Schlange stand, sagte dem Reporter: «Ich bin überrascht, dass doch relativ viele vor mir sind.»

Während einige Wartende wie Schillerwein die Schokolade bereits als Geschenk eingeplant haben, sind andere noch unentschlossen, ob sie die Tafel verkaufen oder selbst geniessen werden.