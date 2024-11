Video: watson

Wir haben die Dubai-Schoggi aus der Schweiz probiert

Seit Wochen geht die Dubai-Schokolade auf Social Media viral. Wir haben sie auch probiert – und zwar die Schweizer Variante.

Dubai-Schokolade: Milchschokolade mit Pistazien-Creme und Knafeh als Füllung. Diese spezielle Mischung, die aussieht wie Schoggi mit Guacamole, ging in den letzten Wochen auf TikTok viral. Am 9. November bringt nun Lindt & Sprüngli die Schokolade in die Schweizer-Regale. Sie sind damit jedoch nicht die ersten. Wir haben bereits die allererste Schweizer-Variante von Kunz probiert – und mit dem Original verglichen. Das hat der TikTok-Trend zu bieten.