Die Menendez-Brüder 1990. Bild: keystone

Ein Brief soll sie entlasten – der Fall der Menendez-Brüder wird neu überprüft

Mindestens seit der Netflix-Serie «Monster» ist der Fall der Menendez-Brüder wieder in aller Munde. Nun wird die Verurteilung neu untersucht.

Der Fall der Menendez-Brüder soll neu aufgerollt werden. Am Donnerstag erklärte der Bezirksstaatsanwalt des LA County, George Gascon, dass «eine moralische und ethische Verpflichtung» bestehe, die von einem Jahr von den Brüder Erik und Lyle vorgelegten Beweise zu prüfen.

Die Brüder hatten 1989 ihre Eltern José und Kitty Menendez in ihrer Villa in Beverly Hills erschossen, weil sie gemäss Staatsanwaltschaft das Vermögen ihres Vaters erben wollten. Die Brüder argumentierten, dass sie aus Selbstverteidigung getötet hätten. Den ganzen Fall gibt's hier im Video erklärt:

Menendez-Brüder: Die wahre Geschichte hinter der Netflix-Serie «Monsters» Video: watson/watson/sabethvela

Zu den neuen Beweisen gehört unter anderem ein Brief von Erik Menendez aus dem Jahr 1988 an seinen Cousin, in dem Berichten zufolge der Missbrauch durch seinen Vater thematisiert wird.

Allerdings sei keine dieser Informationen bestätigt worden, erklärte Gascon an einer Pressekonferenz und fügte an: «Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereit zu sagen, ob wir dieser Information glauben oder nicht.»

Weiter sagte Gascon, dass die Überprüfung zu einer neuen Verurteilung oder einem neuen Prozess führen könnte. Eine Anhörung ist für den 26. November geplant, wie «CBS News» berichtet.

Seit der Netflix-Serie «Monster» ist der Fall der Menendez-Brüder wieder in aller Munde. Gascon sagte, dass sein Büro nach der Veröffentlichung der Serie einen Ansturm an Anrufen erhalten habe. (ome)