Wo verbringst du deine Sommerferien 2025?

So stellt sich die KI Gemini «perfekte Sommerferien am Strand» vor. Bild: KI/Gemini

Wo verbringst du deine Sommerferien?

Strandferien oder doch Aktivurlaub? Mittelmeer oder schottisches Hochland? Oder am Ende doch einfach in der Heimat bleiben? Das fragten wir euch letztmals 2022 in dieser Form.

Schweizerinnen und Schweizer reisen wieder ähnlich oft und weit wie vor der Coronapandemie. Fluggesellschaften bauen ihr Angebot wieder aus.

Manche bleiben in der Schweiz, viele reisen ins Ausland – und wie sieht das bei dir aus?

In welchem Ort und Land verbringst du deine Sommerferien?

Schreib es uns ins Formular! Aus den Antworten generieren wir dann unsere beliebte Antwort-Wolke:

Sobald wir genügend Rückmeldungen haben, werden wir die Resultate auf watson präsentieren. (fox)